Blinken er bekymret over mulig Wagner-involvering i Sudan

Den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken har mandag udtrykt dyb bekymring over muligheden for, at den russiske militære virksomhed Wagner-gruppen risikerer at forværre konflikten i Sudan.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Vi har dyb bekymring over involveringen af Prigozjin-gruppen - Wagner-gruppen i Sudan, har Blinken sagt på et pressemøde.

Wagner-gruppen har været aktiv i Mali og den Centralafrikanske Republik, ligesom gruppen også er til stede i Ukraine. Ifølge Blinken bringer gruppen mere "død og ødelæggelse" med sig.

Også Kenyas udenrigsminister, Alfred Mutua, har udtrykt bekymring over mulig indblanding i konflikten i Sudan. Hans fingre peger mod mellemøstlige lande, som ministeren dog ikke sætter navn på.

Der er dog meldinger om, at Egypten og De Forenede Arabiske Emirater har støttet de stridende generaler i Sudan, der er endt i en dødelig konflikt.

- Vi har været ret bekymrede over nogle af vores venner i Mellemøsten, siger Mutua.

- Også for Rusland og andre, der længe har været venskabelige til enten den ene eller anden sige, forsætter ministeren.

Alfred Mutua tilføjer, at udenlandske spillere forsøger at "bruge Sudan som en spillebane for en eller anden årsag".

- Vi beder eksterne styrker om at holde sig fra Sudan, siger han.

De seneste døgn har lande evakueret personer ud af landet i massevis.

Siden et kup i oktober 2021 har Sudan været ledet af et råd bestående af generaler, og i centrum af striden står to militærmænd: General Abdel Fattah al-Burhan og general Mohamed Hamdan Dagalo, bedre kendt som Hemedti.

