Blinken fik klimabekymringer bekræftet på tur til indlandsisen

Antony Blinken kalder klimaforandringer alarmerende efter at have set smeltende indlandsis med egne øjne.

Da USA's udenrigsminister, Antony Blinken, torsdag besøgte Grønland, sluttede han sit fem timer lange besøg i Kangerlussuaq med en tur i helikopter over indlandsisen.

Og det var noget, der gjorde indtryk på den amerikanske topdiplomat, fordi han her kunne se den smeltende indlandsis og effekten af klimaforandringerne med egne øjne.

Det siger han til KNR.

- Grønlands fjelde, fjorde og is er en kraftig påmindelse om omfanget og hastigheden af klimakrisen. Det havde jeg muligheden for at se med mine kolleger, da vi fløj over isen i dag.

- Vi kunne se, hvordan isen forsvinder i et alarmerende tempo som et resultat af global opvarmning, siger Blinken.

Udenrigsministerens udtalelser står i skarp kontrast til den tidligere amerikanske regering, der i stedet for at bidrage til klimakampen trak USA ud af Parisaftalen i 2017.

Før helikopterturen mødtes Antony Blinken også med forsker Mie Hylstofte Sisclau Winding fra Grønlands Klimacenter.

Hun fortalte blandt andet om, hvordan klimaforandringerne påvirker Arktis hurtigere end resten af verden, hvilket påvirkede Blinken.

- Det går alarmerende hurtigt. Folk i Grønland ved det jo. De har set, hvordan de stigende temperaturer forandrer deres land. Nu har vi mulighed for ikke bare at tale og læse om det, men se det.

- Så bliver det meget overbevisende, siger Blinken ifølge KNR.

Med på turen torsdag var også den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod, formand for Grønlands regering, Múte Bourup Egede, og Grønlands ansvarlige for erhverv, handel, klima og udenrigsområdet - naalakkersuisoq Pele Broberg.

Efter torsdagens besøg understregede Antony Blinken også, at USA er interesserede i at styrke forholdet til Grønland.

Grønland var det niende land i verden til at få besøg af USA's udenrigsminister, siden Joe Biden blev indsat som præsident 20. januar.

/ritzau/