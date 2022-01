Blinken og Lavrov forhandler om krise i Ukraine i Genève

Blinken har gjort det klart, at han ikke har forventninger om noget diplomatisk gennembrud hurtigt.

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, og hans russiske modpart, Sergej Lavrov, har fredag formiddag indledt et møde i Genève om konflikten i Ukraine. Mødet ventes at vare omkring to timer.

Blinken har gjort det klart, at han ikke har forventninger om noget diplomatisk gennembrud hurtigt. Man han siger, at den amerikanske delegation har konkrete forslag med til forhandlingerne.

- Vi ønsker at forfølge diplomatiets og dialogens vej, men vi er også er parate til en forenet, hurtig og kraftig reaktion, hvis Rusland fortsætter med aggression, sagde den amerikanske udenrigsminister kort før mødet med Lavrov.

/ritzau/Reuters