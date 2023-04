Blinken og Lavrov talte i telefon om anholdt journalist

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, og Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, har talt i telefon sammen søndag, skriver det russiske nyhedsbureau Ifax ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Samtalen drejede sig om den amerikanske journalist Evan Gershkovich, som er anholdt i Rusland og tiltalte for spionage.

Lavrov sagde ifølge Reuters til Blinken, at det var "uacceptabelt", at USA politiserede sagen omkring Gershkovich ved at "skabe et stort postyr omkring den".

Evan Gershkovich er i Moskva som korrespondent for den amerikanske avis The Wall Street Journal. Han er blevet anholdt og beskyldt for spionage af de russiske myndigheder, og Lavrov siger, at en russisk domstol vil afgøre, hvad der skal ske.

Præsident Joe Biden krævede fredag, at den amerikanske journalist frigives øjeblikkeligt.

- Løslad ham, lød det korte budskab fra den amerikanske præsident.

The Wall Street Journal har i en leder krævet, at de amerikanske myndigheder reagerer meget kraftigt på anholdelsen af journalisten.

– En udvisning af Ruslands ambassadør i USA samt af alle russiske journalister, som arbejder her, er det mindste, vi forventer, hedder det i lederartiklen.

Wall Street Journal benægter på det kraftigste de beskyldninger om spionage, som kommer fra den russiske sikkerhedstjeneste, FSB.

Evan Gershkovich blev anholdt i Jekaterinburg. Byen ligger 1800 kilometer øst for Moskva.

– Timingen af anholdelsen ser ud til at være en nøje kalkuleret provokation, som skal bringe USA i forlegenhed og skræmme den del af udenlandsk presse, som fortsat er til stede i Rusland, hedder det i avisens leder.

/ritzau/Reuters