Blinken: Sabotage af Nord Stream er ikke i nogens interesse

Lækage ved Nord Stream ventes ikke at få afgørende betydning for forsyningen af gas til Europa, siger Blinken.

USA har endnu ikke fået bekræftet de foreløbige meldinger om, at lækagen ved gasrørledningerne Nord Stream kan skyldes sabotage eller et angreb.

Det siger USA's udenrigsminister, Antony Blinken, på et pressemøde tirsdag aften dansk tid.

Men hvis det bekræftes, at det er et angreb eller sabotage, er det "tydeligvis ikke i nogens interesse", siger han.

- Lækagen er ved at blive efterforsket. Der er foreløbige meldinger, der tyder på, at det kan være resultat af et angreb eller en form for sabotage. Hvis det bekræftes, er det tydeligvis ikke i nogens interesse, siger Blinken.

Han tilføjer, at det er hans opfattelse, at lækagen ikke vil få nogen afgørende betydning for forsyningen af gas til Europa.

- Det, der er afgørende, er at vi arbejder dag ind og dag ud på både kort og lang sigt for at sørge for energisikkerhed for Europa og resten af verden, lyder det videre.

- Vi arbejder blandt andet på at indføre et prisloft, der vil sørge for, at olien stadig strømmer, men til nedsat pris, der sikrer at Rusland ikke har ekstra indtægter, som landet kan bruge til at fortsætte aggressionen mod Ukraine.

Blinken blev spurgt til lækagen ved Nord Stream, da han tirsdag holdt pressemøde sammen med den indiske udenrigsminister i Washington D.C.

/ritzau/