Blinken sætter for sjette gang kurs mod Mellemøsten

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, tager onsdag hul på endnu en tur til Mellemøsten. Det bliver hans sjette rejse til regionen siden begyndelsen på Israels krig mod Hamas sidste år.

Det oplyser Matthew Miller, som er talsperson for udenrigsministeriet i USA, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Blinken rejser til storbyen Jeddah i Saudi-Arabien, hvor han skal mødes med flere saudiarabiske ledere. Han skal også til den egyptiske hovedstad Kairo.

Her skal udenrigsministeren mødes med egyptiske ledere og drøfte de forhandlinger, der lige nu ledes af Egypten og Qatar - de skal også drøfte de igangværende forsøg på at øge mængden af nødhjælp, der kommer ind i Gaza.

Der afholdes fortsat møder om en våbenhvile i området, men trods de seneste ugers forhandlinger, er det endnu ikke blevet til en aftale mellem Israel og den væbnede palæstinensiske gruppe Hamas.

Antony Blinken håber, at han på turen også får mulighed for at drøfte ledelsen af, sikkerheden i og genopbygningen af det Gaza, der vil stå tilbage efter krigen.

- Vi har gjort et stort stykke arbejde siden januar, særligt med vores arabiske samarbejdspartnere, ligesom vi har diskuteret, hvad der vil være den rigtige konstruktion til at sikre vedvarende regional fred, lød det fra Blinken, da han for nylig talte på et pressemøde i den filippinske hovedstad, Manila.

Det er ikke planen, at Blinken skal til Israel på denne tur. På sine seneste rejser til regionen har landet været blandt hans destinationer.

Det fremgår ikke, præcis hvor længe udenrigsministeren skal være afsted.

Krigen i Gaza startede, efter at bevæbnede personer fra Hamas krydsede grænsen til Israel 7. oktober og dræbte omkring 1200 personer og tog 253 gidsler ifølge israelske tal.

Næsten 32.000 personer i Gaza er bekræftet dræbt i Israels voldsomme modangreb ifølge palæstinensiske sundhedsmyndigheder. Yderligere tusinder frygtes at være fanget under murbrokkerne.

Spændingerne mellem USA's præsident Joe Bidens administration og den israelske premierminister Benjamin Netanyahus regering er den seneste tid taget til.

Tirsdag afviste Netanyahu en bøn fra Biden om at aflyse landoffensiven i Rafah. Rafah ligger i det sydlige Gaza og det menes, at omkring en million fordrevne palæstinensere befinder sig der.

