Blinken taler for våbenhvile i flere opkald til Mellemøsten

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, har fredag talt for at Hamas skal acceptere Israels forslag til en aftale, der skal indføre våbenhvile i Gazastriben.

I et fly på vej hjem fra Tjekkiets hovedstad, Prag, hvor Nato fredag har afholdt udenrigsministermøde, har Blinken således talt i telefon med højtstående diplomater i Jordan, Saudi-Arabien og Tyrkiet.

Her fremhævede Blinken til landene, "at Hamas bør godkende aftalen uden forsinkelser", siger talsperson for udenrigsministeriet Matthew Miller.

Blinken understregede også, at "forslaget er i både israelerne og palæstinensernes interesse og også i interesse for regionens langsigtede sikkerhed."

Tidligere fredag delte USA's præsident, Joe Biden, nyheden om, at Israel er kommet med et nyt forslag, der skal arbejde hen imod varig fred i Gazastriben og sikre frigivelsen af gidsler.

Forslaget indebærer en såkaldt første fase på seks uger, som vil omfattede en "hel og fuldendt våbenhvile, tilbagetrækning af israelske styrker fra alle befolkede områder i Gaza, frigivelse af en række gidsler, inklusive kvinder, de ældre og de sårede, i bytte for frigivelse af hundredvis af palæstinensiske fanger."

Ifølge forslaget er det meningen, at parterne skal forhandle i løbet af de seks uger om en varig våbenhvile - men våbenhvilen vil fortsætte, hvis forhandlingerne forbliver i gang.

Fra Hamas har det lydt, at bevægelsen ser positivt på det nye forslag.

Blinken har tidligere investeret tid i at involvere særligt Saudi-Arabien i drøftelserne af situationen i Gaza. Positive tegn på en normalisering af forholdet mellem Israel og Saudi-Arabien blev sat på pause som følge af Hamas' angreb på Israel 7. oktober.

Blinken håber ifølge AFP, at udsigten til en normalisering af forholdet vil tilskynde en sindighed i Israels højrefløjsregering.

USA har allerede en tæt relation til Jordan, som har en høj befolkning af palæstinensere.

Under sit besøg i Prag mødtes Blinken også med den tyrkiske udenrigsminister, Hakan Fidan. Landets præsident, Recep Tayyip Erdogan, er kritisk over for Israel og har tilbudt medlemmer af Hamas medicinsk behandling i Tyrkiet.

Tyrkiet er dog også medlem af Nato og er et af de få muslimske lande, som har haft tættere bånd til Israel - blandt andet i forhold til handel.

