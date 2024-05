Blinken til Netanyahu efter trussel: USA er imod Rafah-offensiv

USA er stadig modstander af en israelsk militæroperation i Rafah.

Det siger USA's udenrigsminister, Antony Blinken, onsdag ved et møde med den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, ifølge en amerikansk embedsmand.

Blinken "gentog USA's klare holdning til Gaza" ved mødet, lyder det fra Matthew Miller, som er talsperson for USA's udenrigsministerium.

Der har været stor international bekymring for de humanitære konsekvenser ved en varslet israelsk offensiv i Rafah, der ligger på grænsen til Egypten og er den eneste by i Gaza, som Israel ikke er gået ind i.

Over en million palæstinensere har søgt tilflugt der.

Tirsdag sagde Netanyahu, at uanset om der kommer en aftale om en våbenhvile, så vil Israel gå ind i Rafah for at eliminere den palæstinensiske bevægelse Hamas.

- Vi vil gå ind i Rafah, og vi vil eliminere Hamas-bataljonerne med eller uden en aftale for at opnå en total sejr, sagde Netanyahu i en meddelelse bragt af premierministerkontoret.

Imens overvejer Hamas for tiden et svar på et israelsk udspil til en våbenhvile.

Under mødet med Netanyahu sagde Blinken ifølge embedsmanden, at det er "Hamas, som står i vejen for en våbenhvile".

Også tidligere onsdag lød det fra udenrigsministeren, at bolden er på Hamas' banehalvdel.

- Der er et meget stærkt forslag på bordet lige nu. Hamas bør sige ja og få det gjort, sagde han.

Blinken har også ønsket, at der kommer mere nødhjælp ind i Gaza, hvor FN har advaret om hungersnød.

På mødet med Netanyahu anerkendte Blinken, at der er kommet flere nødhjælpsleverancer, efter at Israel sidste måned under amerikansk pres gik med til at åbne flere ruter ind i Gaza.

Han "understregede igen vigtigheden af at accelerere og fastholde det fremskridt", siger Matthew Miller.

