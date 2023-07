Blinken: Ukraine har generobret halvdelen af besatte områder

Det er lykkedes Ukraine at generobre halvdelen af de områder, som Rusland oprindeligt indtog ved invasionen af landet.

Det siger den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, søndag i et interview med CNN ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ukraine står dog over for "en meget hård kamp" med at generobre yderligere af de russiskbesatte områder, tilføjer Blinken i interviewet.

- Ukraine har allerede genindtaget omkring halvdelen af det, der oprindeligt blev indtaget, siger udenrigsministeren.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Modoffensiven er stadig på et relativt tidligt stadie. Det er hårdt, siger Blinken og tilføjer:

- Det vil ikke udspille sig over den næste uge eller to. Jeg tror, vi ser ind i, at det vil ske over flere måneder, siger han.

I starten af juni påbegyndte Ukraine en modoffensiv, der har fokus på at erobre klynger af landsbyer i den sydøstlige del af landet og bevæge sig nærmere på russiske styrker i Bakhmut.

Det er imidlertid ikke lykkedes for de ukrainske styrker at få et større gennembrud mod de af de russiske linjer, hvor de russiske soldater står stærkest, skriver Reuters.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, sagde i slutningen af juni, at modoffensiven, der til dels er drevet af sofistikerede våben fra Vesten, går langsommere, end Ukraine havde håbet på.

Artiklen fortsætter under annoncen

I søndagens interview med CNN blev Antony Blinken også adspurgt, om Ukraine vil modtage amerikansk fremstillede F-16 kampfly, hvortil han svarede, at det tror han.

- Når de modtager dem, er det vigtigste fokus på, at de er ordentligt uddannet, kan vedligeholde flyene og bruger dem på en klog måde, siger Blinken.

En koalition bestående af 11 nationer begynder til august at træne ukrainske piloter til at flyve F-16 kampfly i Danmark. Et træningscenter vil derudover blive oprettet i Rumænien.

/ritzau/Reuters