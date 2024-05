Blinken: Våben fra USA vil gøre en reel forskel for Ukraine

De første sendinger af USA's militærhjælp til Ukraine er ankommet til landet, og mere er på vej.

Det siger den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, under et besøg hos Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i Kyiv tirsdag.

- På kort sigt er hjælpen nu på vej. Noget af det er allerede ankommet, og mere vil komme, siger Blinken.

- Og det vil gøre en reel forskel mod den igangværende russiske aggression på slagmarken, tilføjer han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Blinkens besøg i Kyiv kommer på et tidspunkt, hvor ukrainske styrker er under hårdt pres ved frontlinjen omkring byen Kharkiv i det nordøstlige Ukraine.

Zelenskyj takker USA for den "afgørende" militære støtte og siger, at Ukraine har brug for mere antiluftskyts til at forsvare sig mod russiske luftangreb i Kharkiv-regionen.

- Civile, soldater, alle bliver angrebet af russiske missiler, siger Zelenskyj.

I de seneste måneder er Rusland langsomt rykket frem og har indtaget nye landområder.

Mens Blinken og Zelenskyj tirsdag mødes i Kyiv, skriver det statsstyrede russiske nyhedsbureau Tass, at vestlige og nordlige dele af byen Vovtjansk i Kharkiv-regionen nu er indtaget af russiske soldater.

Ifølge Ukraines militær er situationen under kontrol. Tung russisk beskydning tvang dog de ukrainske styrker til at trække sig tilbage til nye stillinger nær landsbyen Lukjantsi tæt ved grænsen til Rusland.

Men der er færre russiske angreb i den nordlige del af Kharkiv-regionen, lyder det i den daglige melding fra militæret.

Situationen i Kharkiv-regionen er ved at stabilisere sig, siger lederen af Ukraines militære efterretningstjeneste, Kyrylo Budanov, til ukrainsk tv.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han advarer dog om, at Rusland kan sende forstærkninger i de kommende dage.

Ukraine håber at kunne generobre flere områder, når der kommer nye sendinger af våben.

Militære ledere i Ukraine har flere gange meddelt, at landets styrker har lidt tilbageslag på grund af den forsinkede militærstøtte fra USA.

Republikanerne i Kongressen krævede flere penge til øget sikkerhed ved USA's sydlige grænse til gengæld for at stemme for en stor milliardpakke til Ukraine.

Dermed trak det ud i månedsvis, inden pakken blev vedtaget i slutningen af april.

Præsident Zelenskyj siger, at han under tirsdagens møde med Blinken også vil drøfte en eventuel sikkerhedsgaranti med USA.

Desuden vil han bede Blinken være med til at sikre opbakning fra flere lande i næste måned, når flere regeringsledere og ministre samles til fredstopmøde i Schweiz.

/ritzau/Reuters