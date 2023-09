Blinken ventes at have milliarder med på overraskelsesbesøg i Ukraine

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, er onsdag landet i Ukraines hovedstad, Kyiv.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Besøget har ikke været annonceret på forhånd.

Det ventes, at ministeren vil løfte sløret for endnu en milliarddonation til Ukraine.

- Vi forventer, at ministeren i løbet af besøget kommer til at annoncere amerikansk støtte for over en milliard dollar til Ukraine, siger en embedsmand fra ministeriet på vejen mod Kyiv.

På besøget, som varer til torsdag, ventes Blinken at mødes med blandt andre den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Han mødes også med sin ukrainske udenrigsministerkollega, Dmytro Kuleba.

Det er fjerde gang, at Blinken besøger Ukraine efter Ruslands invasion i februar 2022.

Han er den første amerikanske toppolitiker, der besøger Kyiv, siden Ukraine i juni begyndte en modoffensiv. Her er fokus på at erobre klynger af landsbyer i den sydøstlige del af landet og bevæge sig nærmere på russiske styrker i Bakhmut.

Ifølge AFP har flere medier citeret unavngivne amerikanske embedsmænd for at sige, at den ukrainske modoffensiv har været for langsom og præget af dårlig taktik.

Kritikken har gjort ukrainske embedsfolk vrede. Udenrigsminister Dmytro Kuleba har bedt kritikerne "holde mund".

Det er lykkedes Ukraine at generobre en række landsbyer og små bebyggelser. Men minefelter og skyttegrave har været en forhindring for de ukrainske soldater.

Amerikanske embedsfolk har ellers været påpasselige med ikke offentligt at kritisere Ukraines militære strategi.

Den unavngivne embedsmand fra ministeriet, som er med på turen til Kyiv, siger, at den amerikanske regering ønsker en diskussion med ukrainerne om, hvordan offensiven går.

- Jeg tror, at det vigtigste er, at vi får en sand vurdering fra ukrainerne selv, lyder det.

- Vi ønsker at se og høre, hvordan de forventer at rykke frem i de kommende uger.

Den amerikanske regering har indtil videre bidraget med militærhjælp til Ukraine for over 43 milliarder dollar.

/ritzau/AFP