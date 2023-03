Blinken: Verden bør ikke lade sig narre af Xis fredsplan

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, er skeptisk over for den fredsplan, som Kinas præsident, Xi Jinping, har med sig under et besøg hos den russiske præsident, Vladimir Putin, i Moskva.

Det siger Blinken på en pressekonference mandag.

Der kan være tale om ren forhalingstaktik fra russisk side, mener han.

- Verden bør ikke lade sig narre af noget taktisk træk fra Rusland - med støtte fra Kina eller ethvert andet land - til at fastlåse krigen på landets egne betingelser, siger Blinken ifølge nyhedsbureauet AFP.

Xi Jinping indledte mandag et tre dage langt besøg i Moskva.

Det kommer, tre dage efter at Den Internationale Straffedomstol (ICC) udsendte en arrestordre på Putin for krigsforbrydelser begået i Ukraine.

Med Xis besøg antyder Kina, at landet ikke mener, at Rusland bør holdes ansvarlig for de grusomheder, russiske styrker begår i Ukraine, siger Blinken videre ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Kina fremlagde i februar et fredsforslag bestående af 12 punkter. Blandt punkterne er en opfordring til omgående våbenhvile.

Men det ukrainske krav om, at alle russiske soldater skal trække sig ud af landet, er ikke med i Kinas udspil.

- Det eneste, det forslag gør, er at godkende Ruslands erobringer til dato, sagde den amerikanske regerings sikkerhedspolitiske talsmand, John Kirby, søndag til tv-stationen Fox News.

Han opfordrer Xi Jinping til at tale direkte med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

- Vi mener, at kineserne trænger til at få det ukrainske perspektiv, sagde Kirby søndag til Fox News.

