Blinken vil genåbne USA's konsulat for palæstinensere

USA's udenrigsminister er på Vestbredden med løfter om støtte og genåbning af konsulat, som Trump lukkede.

USA har planer om at genåbne sit konsulat for palæstinensere i Jerusalem.

Det siger den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, der tirsdag er på besøg på Vestbredden.

Konsulatet blev lukket af daværende præsident Donald Trump i 2019.

- USA vil gå videre med processen med at genåbne vores konsulat i Jerusalem, siger Blinken efter et møde med lederen af det palæstinensiske selvstyre, Mahmoud Abbas, i Ramallah tirsdag.

- Det er en vigtig måde for vores land at engagere sig med og yde støtte til det palæstinensiske folk, siger han.

Trump besluttede for to år siden at sammenlægge konsulatet og USA's ambassade, som han flyttede til Jerusalem. Det vakte stor vrede blandt palæstinenserne.

USA's konsulat i Jerusalem fungerede i årtier i praksis som ambassade for palæstinenserne.

Beslutningen om kun at have én samlet mission i Jerusalem blev kritiseret for at være et endegyldigt tegn på, at USA ikke længere arbejder for en tostatsløsning.

Blinken understregede søndag USA's støtte til en tostatsløsning. Han sagde, at det er den eneste måde at give israelere og palæstinensere håb om, at de kan leve "med samme grad af sikkerhed, fred og værdighed".

Det er et skifte i forhold til Trump-administrationen, der fratog det palæstinensiske selvstyre økonomisk støtte og fremlagde en fredsplan for Mellemøsten, der fik massiv kritik for meget ensidigt at opfylde Israels ønsker.

I forbindelse med besøget på Vestbredden tirsdag siger Blinken videre, at USA vil give 5,5 millioner dollar - omkring 33 millioner kroner - i akut nødhjælp til Gazastriben.

FN's hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten (UNRWA) får 32 millioner dollar (194 millioner kroner).

11 dages konflikt mellem Israel og Hamas-bevægelsen i Gaza har skabt store ødelæggelser i den palæstinensiske landstribe, hvor en stor del af befolkningen i forvejen var afhængig af hjælp udefra for at overleve.

Ifølge Hamas, der kontrollerer området, er 120.000 af de to millioner indbyggere blevet fordrevet.

Biden-administrationen vil desuden bede Kongressen om 75 millioner dollar (454 millioner kroner), der skal gå til udvikling og økonomisk hjælp til de palæstinensiske områder i år, siger Blinken.

Han er frem til torsdag på besøg i Israel og på Vestbredden.

/ritzau/AFP