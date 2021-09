Blinken vil have alle til at øge klimaambitionerne

FN's Sikkerhedsråd er normalt et sted, hvor konflikter og strid søges løst.

Torsdag er det en anden krise, der behandles, og det er ikke alle, der er tilfredse med det.

Klimakrisen er på dagsordenen. Rusland, et af de fem permanente medlemmer af sikkerhedsrådet, er blandt dem, der mener, at rådet ikke er det rigtige forum.

Men det er FN's generalsekretær, António Guterres, ikke helt enig i.

I hvert fald siger han i rådet, at klimaforandringerne truer med at øge problemerne i regioner, der i forvejen er ustabile af konflikter.

- Klimaforbedring og arbejde for fred kan og skal forstærke hinanden, siger han.

Mindst 30 millioner mennesker blev ifølge Guterres i fjor tvunget væk på grund af katastrofer, der har afsæt i klimaforandringer.

- Ingen region er immun, siger han.

- Det vindue, der er åbent for at forebygge de værste klimapåvirkninger, lukker sig hurtigt.

Antony Blinken, USA's udenrigsminister, er enig. Han siger, at klimakrisen kan forværre konflikter.

Udenrigsministeren opfordrer alle lande til at hæve deres ambitioner for, hvor meget de kan reducere udslippet af CO2.

- Klimakrisen kommer ikke. Den er her allerede, og tydelige spor af dens påvirkning dukker op. Konsekvenserne rammer sårbare og fattige befolkninger uforholdsvis hårdt, siger han.

- Alle lande må handle omgående og modigt.

I en lidet skjult henvisning til Kina, det eneste land, der har et større CO2-udslip end USA, noterer Blinken, at USA's præsident, Joe Biden, i sin tale til FN's Generalforsamling forleden lovede, at USA vil fordoble sin økonomiske hjælp til klimaformål i den fattigste del af verden.

- Vi opfordrer andre lande til også at øge deres investeringer. Særligt lande, der som USA hører til blandt de største udledere af CO2.

Det er Irland, som i øjeblikket er formand for FN's Sikkerhedsråd, der har indkaldt til drøftelsen af klimaproblemerne.

/ritzau/AFP