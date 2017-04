Macron mod Le Pen: Bliv klogere på de franske præsidentkandidater

Franskerne skal vælge præsident blandt to kandidater, der begge slår sig op på ikke at være en del af eliten. Her kan du blive klogere på Emmanuel Macron og Marine Le Pen

Emmanuel Macron: En politisk mystiker

Fra Fremad (En Marche !). Fik 23,8 procent af stemmerne i første valgrunde

Emmanuel Macron Blå bog Født: 21. december 1977 (39 år) i Amiens i det nordlige Frankring.

Privat: Gift med den 24 år ældre Brigitte Trogneux, der var hans fransklærer. Trogneux har tre børn fra et tidligere ægteskab og syv børnebørn. Uddannelse Har læst henholdsvis statskundskab og offentlig administration ved eliteuniversiteterne Sciences Pro og ENA. Har desuden studeret filosofi. Karriere 2004: Finansinspektør i Frankrigs finansministerium.

2008: Investeringsrådgiver i et velbetalt job hos investeringsbanken Rothschild.

2012: Rådgiver for Frankrigs nuværende præsident, Francois Hollande.

2014: Økonomiminister i Hollandes regering.

2016: Dannede i april bevægelsen "En Marche !" ("Fremad") og forlod regeringen i august. Meddelte sit præsidentkandidatur i november.

Fransk presse morer sig over hans såkaldte Kristus-attitude. Emmanuel Macron har en prædikants intonationer og tager mod sine tilhængeres jubel med himmelvendt blik og udbredte arme, som bad han sin Gud og skaber om hjælp til at lede folket. ”Politik er mystik. Jeg afviser ikke denne Kristus-attitude. Men jeg forsøger heller ikke at være en prædikant,” har han selv sagt til ugeavisen Journal du Dimanche.



På mindre end et år er den tidligere økonomiministers bevægelse ”Fremad” (En Marche) godt i gang med at udkonkurrere de gamle hæderkronede partier på Frankrigs politiske hjemmemarked. Hans produkt, ”det bedste fra venstrefløjen, det bedste fra højrefløjen og det bedste fra midten”, har gjort ham til en af valgets favoritter.



Emmanuel Macron var 17 år, da han forelskede sig i sin lærerinde, der underviste i fransk, latin og drama. Hun var 23 år ældre, gift og mor til tre børn. 13 år senere, i 2007, blev parret gift, og Brigitte Macron er en af hans vigtigste rådgivere i præsidentvalget.



Emmanuel Macron har en master i filosofi og en eksamen fra Ecole Nationale d’Administration, ENA. Som 30-årig blev han headhuntet til storbanken Rothschild & Cie, hvor han blev kendt som ”finansverdenens Mozart” og tjente en formue takket være en blanding af ”intellektuel hurtighed, arbejdsiver, dømmekraft og charme”, ifølge en af bankens ledere.



I 2012 blev han rådgiver for den nyvalgte socialistiske præsident Francois Hollande, som i 2014 gjorde ham til økonomiminister. Alle beskyldninger om, at han er arkitekten bag Hollandes fejlslagne politik, preller dog af på den 39-årige præsidentkandidat, der stadig er et mysterium.



Marine Le Pen: Arving til et familieforetagende

Fra Front National. Fik 21,5 procent af stemmerne i anden valgrunde



Marine Le Pen Blå bog Født: 5. august 1968 (48 år) i Neuilly-sur-Seine, vest for Paris.

Privat: Gift med Louis Aliot. Hun har tre børn fra tidligere ægteskaber. Uddannelse Jurist fra Pantheon-Assas universitetet i Paris. Karriere 1986: Meldte sig ind i faderens parti, Front National.

1992: Advokat, hvor hun blandt andet repræsenterede illegale indvandrere.

1998-2004: Regionsrådsmedlem i île-de-France, fra 2010 i Nord-Pas-de-Calais.

2003-2011: Næstformand for Front National.

2004-2009: Medlem af EU-Parlamentet.

2008-2011: Byrådsmedlem i Hénin-Beaumont.

2011: Formand for Front National.

2012: Ved præsidentvalget blev Marine Le Pen nummer tre med 18 % af stemmerne i den første valgrunde

Første gang Marine Le Pen fulgte sin far, Jean-Marie Le Pen, i en valgkamp, var hun 15 år gammel og især interesseret i at knytte sig til en far, der var fraværende i det meste af hendes barndom. Le Pen-familien har ført et stormfuldt liv, og den yngste af Jean-Marie Le Pens tre døtre var i vid udstrækning overladt til sig selv i den herskabelige villa nær Paris, Montretout, som nogle af hendes biografier beskriver som et familiehelvede.



Faderen havde travlt med at føre politik med sit parti, Front National, og forældrenes skilsmisse endte i skandalebladene, da moderen Pierette Le Pen lod sig fotografere halvnøgen til mandemagasinet Playboy for at genere sin eksmand. Men de ekstravagante fester med champagne i stride strømme, som Le Pen-familien var kendt for, fortsatte op igennem 1990’erne. Og Marine Le Pen skaffede sig et solidt rygte i Paris’ natklubber.

Den unge kvinde læste dog også jura og aflagde advokatløfte, og i 1993 blev hun leder af den juridiske afdeling i Front National, inden hun i 2010 blev valgt som ny partileder. Hun begyndte at rydde op i partiets antisemitiske arv og gøre partiet mere stuerent. Men hovedrengøringen gik mere til bunds, end Jean-Marie Le Pen havde regnet med. Hans gentagne antisemitiske provokationer endte med at få konflikten mellem far og datter til at bryde ud i lys lue.



Marine har ekskluderet sin far af partiet, men Front National er stadig et familieforetagende. Hun blev i 2002 gift med en af Front Nationals lokale folkevalgte politikere, efter at være blevet skilt fra sine tre børns far. Hun lever i dag sammen med den ene af partiets to næstformænd, Louis Aliot. Og hendes nærmeste rival i partiet er hendes egen niece, Marion Maréchal-Le Pen, som Marine i mange år var reservemor for.