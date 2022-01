Bliver der krig i Ukraine? Her er en række scenarier, der taler imod en decideret invasion

Rusland har flere alternativer for en invasion af Ukraine og for – i egen optik – at gøre det helt legitimt. Den nylige historie kan give svar

Til august bliver der krig. Ordene faldt over en fortrolig frokost i foråret 2008 på den danske ambassade i Moskva og kom fra en topdiplomat i det russiske udenrigsministerium, der stadig er placeret i ministeriets absolutte top. Danmarks daværende ambassadør, Per Carlsen, havde løseligt talt ferieplaner med sin gæst og fortalt, at han selv ville tage på ferie i Danmark i august. ”Det skal du ikke, for da bliver der krig,” lød reaktionen.