Blodig etiopisk konflikt blusser op efter måneders hvile

En blodig konflikt i Etiopien er onsdag blusset op med nye kampe mellem regeringsstyrker og oprørere fra Tigray-regionen.

Det sker efter fem måneders våbenhvile, og det anses dermed som et tilbageskridt i jagten på fred i området. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Kampene skal være foregået ved landsbyen Kobo i det nordlige Etiopien.

Konflikten i landet står mellem premierminister Abiy Ahmeds regering og oprørerne fra Tigrayfolkets Befrielsesfront (TPLF).

Parterne beskylder gensidigt hinanden for at indlede onsdagens kampe.

- Klokken 05.00 i morges angreb TPLF den østlige front, skriver regeringens kommunikationstjeneste ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Det har reelt brudt våbenhvilen, lyder det videre.

Kobo ligger ved Tigray-regionens sydlige grænse.

Lederen af TPLF beskylder den etiopiske regering for at bryde våbenhvilen med et angreb ved landsbyen. Det skal være udført som en afledningsmanøvre forud for et større angreb fra vest.

Etiopiens luftvåben skal onsdag blandt andet også have nedskudt et fly, som fragtede våben for Tigrayfolkets Befrielsesfront (TPLF).

FN's generalsekretær, António Guterres, siger onsdag, at han er "voldsomt chokeret" over de fornyede kampe i Etiopien.

Guterres opfordrer til et "øjeblikkeligt stop for fjendtligheder og til en genoptagelse af fredsforhandlingerne". Det skriver AFP.

Den nuværende konflikt mellem Etiopiens regering og TPLF brød ud 4. november 2020. Her lancerede regeringsstyrker en offensiv mod Tigray-regionen på ordre fra premierminister Abiy Ahmed.

TPLF var på det tidspunkt regeringsparti i Tigray.

Det lykkedes indledningsvist regeringsstyrkerne at indtage Tigrays byer. I juni sidste år havde TPLF dog vundet det meste af regionen tilbage.

Bjergregionen Tigray omfatter kun omkring fem procent af Etiopiens befolkning. Alligevel har regionen i årtier domineret etiopisk politik.

Premierminister Abiy Ahmed insisterer på, at den igangværende offensiv kun er målrettet TPLF-styrker og ikke civilbefolkningen i Tigray-regionen.

Tusindvis af mennesker har mistet livet på grund af konflikten og som følge af hungersnød. Det har flere gange fået FN til at slå alarm.

Ifølge FN har næsten 90 procent af Tigrays indbyggere brug for nødhjælp.

Etiopien, der ligger i det østlige Afrika, er med sine 115 millioner indbyggere nummer to på listen over Afrikas mest folkerige lande.

