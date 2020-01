Blodige kampe rammer syrisk oprørsbastion trods våbenhvile

39 personer er dræbt under nye kampe i den syriske Idlib-provins, der er kontrolleret af oprørsgrupper.

Hårde kampe mellem syriske regeringsstyrker og jihadistkontrollerede oprørsgrupper har kostet 39 personer livet i Syriens Idlib-provins.

Det siger Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr) torsdag.

De voldelige slag - herunder luftangreb og kampe på landjorden - begraver yderligere en våbenhvile, der søndag officielt trådte i kraft.

Våbenhvilen blev offentliggjort fredag i sidste uge.

Her meddelte Tyrkiets forsvarsministerium, at man var nået til enighed med Rusland om, at der fra et minut over midnat søndag 12. januar ville træde en våbenhvile i kraft i Idlib-provinsen. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Rusland er allieret med den syriske præsident Bashar al-Assads regering.

Allerede 12. januar meddelte Ruslands forsvarsministerium dog, at det havde registreret 64 overtrædelser af aftalen. Det skriver nyhedsbureauet Tass.

Onsdag blev 18 civile dræbt i Idlib af angreb fra regeringsstyrker.

I de nye slag natten til tirsdag marcherede regeringsstyrker sammen med allierede igennem to landsbyer på vej mod byen Maaret al-Numan i Idlib.

Maaret al-Numan, der ligger omkring 40 kilometer syd for provinsens hovedstad, der også hedder Idlib, er holdt af oprørsgrupper. Det er et nøglemål for de syriske regeringsstyrker.

Mindst 22 krigere, der kæmper imod regeringen, blev dræbt i de seneste kampe. Størstedelen af dem kom fra gruppen Hayat Tahrir al-Sham, der blandt andet består af tidligere krigere fra den militante gruppe al-Qaeda.

Kampene i Idlib har tvunget hundredtusindvis af civile på flugt de seneste uger. De er dermed eksponeret for lave temperaturer i den syriske vinter.

/ritzau/AFP