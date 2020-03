Bloombergs milliarddyre reklamestrategi har spillet fallit

Michael Bloomberg vinder ingen delstater supertirsdag, selv om han har brugt milliarder fra sin egen formue.

Ikke meget er gået Michael Bloombergs vej på supertirsdag, hvor han for første gang har taget del i primærvalg for at blive Demokraternes præsidentkandidat.

Milliardæren er ikke lykkedes med at vinde en eneste delstat, selv om han har smidt 500 millioner dollar - cirka 3,35 milliarder kroner - fra sin egen formue efter reklamer i valgkampagnen.

Ifølge 78-årige Bloomberg, som er tidligere borgmester i New York, er han den bedst egnede til at besejre præsident Donald Trump ved præsidentvalget til november.

Men hans kampagnehold har signaleret over for nyhedsmediet NBC, at Bloomberg senere onsdag vil genoverveje sit kandidatur. Men det fulde resultat og overblik ved supertirsdag skal foreligge først.

Tidligere på supertirsdag slog Bloomberg ellers fast, at han ikke agter at træde ud af præsidentræset.

Et par timer senere begyndte de skuffende resultater for Bloomberg at tikke ind. Men han bevarede optimismen.

- Uanset hvor mange delegerede vi vinder i aften, har vi gjort noget, som ingen troede var muligt.

- På tre måneder er vi gået fra én procent i målingerne til at være en udfordrer til den demokratiske nomination, sagde han til sine tilhængere i Florida.

De store summer penge, Bloomberg har kastet efter projektet, har ikke givet det store afkast.

Resultatet synes at være en sejr i territoriet Amerikansk Samoa, men ellers en række tredje- og fjerdepladser.

Det er i stedet hans modkandidater Bernie Sanders og i særdeleshed Joe Biden, der har udmærket sig på supertirsdag.

Bernie Sanders står til at vinde i fire delstater, herunder Californien, som er den delstat, der har flest delegerede.

Samtidig står Joe Biden i prognoserne til at vinde i ni delstater.

/ritzau/AFP