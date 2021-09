Bøder skaber ro blandt passagerer under flyrejser i USA

Antallet af episoder med urolige passagerer i fly i USA er faldet betydeligt, efter at myndighederne har indført bødestraf for ikke at rette ind efter stewardesserne.

Det siger FAA, de amerikanske luftfartsmyndigheder.

I sidste uge var der i gennemsnit seks episoder per 10.000 flyvninger.

Det er en halvering i forhold til januar, da bødestraffen blev indført.

- Tendensen med episoder med urolige passagerer bevæger sig i den rigtige retning. Men fremskridtene må fortsætte. Det her er fortsat en trussel mod sikkerheden, og én episode er én episode for meget, siger FAA's chef, Steve Dickson, i en erklæring.

Bødestraffen blev indført i forlængelse af stormen på den amerikanske kongres i Washington D.C. den 6. januar.

Det var dengang, da tilhængere af tidligere præsident, Donald Trump, trængte ind i Kongressen for at vise deres utilfredshed med resultatet af præsidentvalget i november.

Dickson indførte bødestraf for uro på fly, fordi nogle af deltagerne i demonstrationerne for Trump den 6. januar havde været urolige.

Det er generelt kravet om at bære mundbind under flyvninger, der har skabt de fleste episoder.

Kravet er indført på grund af coronapandemien, men ikke alle vil bruge mundbind.

Hundredvis af personer har fået forbud mod at flyve med forskellige selskaber, og nogle har fået solide bøder.

Ifølge FAA har der frem til den 21. september i år været 4385 rapporterede tilfælde med urolige passagerer. 3199 tilfælde har afsæt i strid om mundbind.

Den 19. august rapporterede CNN, at FAA havde udstedt bøder på over en million dollar siden januar.

Senest, skrev CNN, var der udstedt bøder på 531.545 dollar fordelt på 34 passagerer, der ikke kunne holde sig i ro.

Det samlede bødekrav på omkring en million fordeler sig på 80 personer. Det giver i runde tal i gennemsnit et krav på 12.500 dollar per person.

Det er 79.000 kroner.

/ritzau/Reuters