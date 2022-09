Der er så meget gas i rørene i Østersøen, at man først om en til to uger kan undersøge sabotage.

Bødskov: Der kan gå en til to uger før gaslæk kan undersøges

Der kan gå en til to uger før, der er tilpas ro på området i Østersøen til at lækager på gasledninger i Østersøen kan undersøges.

Det siger forsvarsminister Morten Bødskov (S). Han er onsdag i Bruxelles for at mødes med Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg.

Her er der opbakning til Danmark, og Nato-allierede vil også bidrage til undersøgelsen af eksplosionerne, som myndighederne betegner som sabotage.

- Det kommer til at tage tid. Lytter man lidt til dem, der ved noget om, hvor meget gas der er i rørene, hvor lang tid der vil gå, inden trykket falder, så er virkeligheden, at det kan tage en uge eller fjorten dage, før der er ro nok på området, til at man kan se, hvad der er sket.

Spørgsmål: Militæreksperter forventer, at hvis det er Rusland, der står bag, så er det formentlig gjort på en måde, så man ikke kan opklare, hvem der står bag. Hvad er din forventning - bliver det opklaret?

- Det ved jeg ikke. Men vi gør alt, hvad vi kan. Og jeg kan efter mit møde med Jens Stoltenberg sige, at det ikke er opbakning til Danmark, der mangler, siger Morten Bødskov.

Han var onsdag til møde i Natos hovedkvarter i Bruxelles. Et besøg, der meget passende allerede før eksplosionerne var udset til at handle om spændinger i Østersøen.

Her har Danmark tre gange i år måtte sende fly på vingerne for at flyve afskrækkelsesmissioner. Også andre Nato-lande omkring Østersøen har øget deres tilstedeværelse.

Og der vil være opbakning til Danmark fra Nato både i forhold til sikkerhed og arbejdet med at undersøge eksplosionerne, siger Morten Bødskov.

- Natos generalsekretær ser med meget stor alvor på det, der er sket. Det er vigtigt at understrege, at det er sket i internationalt farvand, og at der ikke er tale om dansk kritisk infrastruktur. Men vi skal tage det alvorligt.

- Der er fuld støtte fra Natos generalsekretær til det tætte samarbejde med vores Nato-allierede om at få opklaret, hvad der er sket, siger Morten Bødskov.

/ritzau/