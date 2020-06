Boeing 737 MAX er på vingerne igen

Et fly er lettet fra Seattle på den første af flere testflyvninger med Boeings ulykkesramte 737 MAX-model.

Amerikanske luftfartsmyndigheder har taget hul på en række testflyvninger af flytypen Boeing 737 MAX.

Et MAX-fly lettede mandag aften dansk tid fra Boeings egen flyveplads i Seattle. Denne prøveflyvning, der efter planen skulle vare flere timer, er den første i en række testture.

Piloter fra den amerikanske luftfartsmyndighed, FAA, skal evaluere de ændringer, Boeing har foretaget i flyenes software.

Flyene har siden sidste år været underlagt flyveforbud på grund af to dødelige ulykker.

I Indonesien styrtede et fly af denne type ned i oktober 2018. Her omkom 189 personer.

I marts 2019 styrtede et andet 737 MAX-fly ned i Etiopien. Her blev 157 mennesker dræbt.

Ved begge ulykker skete der ukontrollerede dyk i flyets spids.

En rapport har vist, at utilstrækkelig pilottræning og fejl i flyets software var skyld i styrtet i Etiopien.

Fejlen lå i systemet MCAS, der skal forhindre såkaldt stalling. Det opstår, når et fly mister opdrift på grund af for ringe fart. Det får flyets snude til at slå opad. Men stalling skal omgående forhindres, for at flyet ikke skal styrte.

Selv om mandagens testflyvning er et vigtigt skridt, siger FAA, at der endnu er en længere godkendelsesproces forude, før Boeings engang topsælgende flytype igen kan ses på himlen.

Ud over MAX-flyene holder tusindvis af andre fly også stille i lufthavne rundt om i verden i disse måneder. Det skyldes dog først og fremmest coronakrisen, der har medført en markant nedgang i lufttrafikken.

