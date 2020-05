Boeing afskediger 12.000 og varsler endnu flere fyringer

Mens Boeing genstarter produktionen af sit 737 MAX-fly, fyrer selskabet tusindvis og varsler flere fyringer.

Boeing skærer 12.000 amerikanske job, heriblandt 6770 ufrivillige afskedigelser, i en stor omstrukturering som følge af coronaviruspandemien.

Det oplyser den amerikanske flyproducent onsdag.

Boeing oplyser videre, at selskabet planlægger yderligere "flere tusinde afskedigelser" i de kommende måneder, dog uden at oplyse hvor disse fyringer vil finde sted.

Boeing reducerer sine omkostninger som følge af viruspandemien, der har holdt størstedelen af verdens fly på jorden de seneste måneder.

Dermed forværredes en allerede mærkbar krise for den amerikanske virksomhed, hvis 737 MAX-fly blev tvunget på jorden efter to dødelige styrt inden for få måneder.

Boeing oplyser onsdag, at den har genstartet produktionen af 737 MAX-flyene på "lavt blus" på sin fabrik i Renton, Washington.

Produktionen i Renton blev indstillet i januar, fordi det var usikkert, hvornår de amerikanske luftfartsmyndigheder ville give grønt lys til at indsætte flytypen i den almindelige lufttrafik igen.

737-MAX-flyet har ikke fløjet kommercielt siden marts 2019.

I april skrev nyhedsbureauet Reuters, at godkendelsen af 737 MAX-flyene først var ventet til august.

Boeing annoncerede i april, at virksomheden ville skære ti procent af sin verdensomspændende arbejdsstyrke på i alt 160.000 ansatte i slutningen af 2020.

Boeing oplyser onsdag, at 5520 medarbejdere har indvilget i en frivillig fratrædelse, mens 6770 vil blive fyret.

- Pandemiens ødelæggende effekt på luftfartsindustrien betyder en stor nedskæring i antallet af kommercielle fly og tjenester, som vores kunder vil få brug for i løbet af de næste år.

- Det betyder færre job hos os, skriver administrerende direktør Dave Calhoun i en e-mail til Boeings ansatte.

- Jeg ville ønske, at der var en anden udvej, tilføjer han.

/ritzau/Reuters