Boeing får positiv feedback på opgradering til ulykkesfly

USA's luftfartsmyndigheder siger god for en ny Boeing-opdatering. Den mangler dog stadig endelig godkendelse.

Et tilsynsudvalg ved de amerikanske luftfartsmyndigheder (FAA) har tirsdag meddelt, at en opdatering til Boeings 737 MAX-fly er "operationelt egnet".

Boeing har i flere uger arbejdet på en softwareopgradering til flyene.

Årsagen er, at flytypens såkaldte MCAS-system mistænktes for at have været skyld i to dødelige flyulykker inden for det seneste halve års tid.

Det har fået flere lande og myndigheder til at holde flyene på jorden.

Ud over et opdateret system oplyser FAA's udvalg også, at der fremover bliver indført yderligere træning til at håndtere MCAS-systemet.

Boeings nye opdatering er ikke endeligt godkendt af FAA endnu.

Der kom for alvor fokus på Boeings 737 MAX-fly efter to flystyrt med netop den flytype. Det ene skete i Etiopien i marts. Her mistede 157 mennesker livet. Det andet var i Indonesien i oktober, hvor 189 personer omkom.

MCAS-systemet, der mistænkes at være skyld i styrtene, er et automatisk anti-stall-system, der skal forhindre, at flyet mister opdrift.

Softwaren er udviklet på grund af det nye flydesign, der har rykket de kraftigere motorer længere frem på skroget.

Det giver ifølge Boeing flyet en større tendens til, særligt under take-off, at presse flyets næse opad mod himlen. Bliver flyets stigning for stejl, taber det for meget hastighed, og det kan føre til det, man kalder at "stalle".

Det betyder, at flyet kommer så langt ned i hastighed, at det styrter ned.

MCAS-systemet virker ved, at det peger flyets snude nedad, når det registrerer, at dets vinkel i luften er for stejl.

Ved både ulykken i Etiopien og i Indonesien har det været fremme, at flyet efter take-off fluktuerede meget op og ned i hastighed og højde.

Det har ledt eksperter til at mistænke, at MCAS-systemet kan have tvunget flyene ned, hvis ikke piloterne har kunnet slå det fra.

For eksempel hvis den sensor, som MCAS -systemet bruger til at læse flyets hældning, har været defekt.

/ritzau/Reuters