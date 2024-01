Boeing-fly skal undersøges yderligere efter sidepanel røg af fly

Boeing har besluttet at indføre yderligere kvalitetsinspektioner af flytypen 737 Max.

Det siger Stan Deal, der er chef for Boeings kommercielle flyafdeling, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det sker i kølvandet på et uheld tidligere på måneden, hvor et sidepanel rev sig løs fra et Alaska Airlines Boeing-fly, mens det var i luften.

Derudover sender Boeing også et team ud til leverandøren Spirit AeroSystems, der er det firma, der fremstiller og installerer det sidepanel, der røg af i luften.

Artiklen fortsætter under annoncen

Teamet skal kontrollere og godkende Spirit AeroSystems arbejde, før flere flyskrog bliver sendt til Boeings produktionsfaciliteter.

Det skriver Stan Deal i et brev til medarbejderne i Boeing.

Det er ikke kun sidepanelerne, der skal undersøges. Boeing vil også udføre kontrol af 50 andre punkter i Spirits produktionsproces.

Både Boeing og Spirit åbner også dørene for andre luftfartsselskaber, så de selv kan komme og inspirere produktionsfaciliteterne.

Det er ikke kun Spirit, som Boeing kigger efter i sømmene. Blikket er også vendt indad, og derfor vil firmaet hente en ekstern part ind til at foretage en uafhængig vurdering af Boeings produktionsproces.

Fremover vil Boeing også afholde lektioner i kvalitetsstyring for firmaets medarbejdere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Uheldet, der fandt sted den 5. januar, skete på et fly, der fløj for flyselskabet Alaska Airlines.

Lørdag meddelte flyselskabet, at det ikke vil sende flytypen i luften før den 16. januar.

Da sidepanelet rev sig løs og efterlod et stort hul i flyet, var flyet knap 5000 meter oppe i luften.

Den seks personer store besætning på flyet fra Alaska Airlines lykkedes med at iværksatte en nødlandingsprocedure og få flyet sikkert ned på jorden omkring 20 minutter efter takeoff.

Dermed kom hverken de eller de 171 passagerer noget til.

/ritzau/