Boeing fly tabte motorskjold i Denvers lufthavn

USA's øverste luftfartsmyndighed, FAA, oplyser, at et Boeing-fly fra luftfartsselskabet Southwest søndag vendte tilbage til Denvers internationale lufthavn, efter at besætningen meddelte, at flyet havde tabt et skjold, der dækkede en flymotor.

Skjoldet faldt af, da flyet lettede og ramte en vingeflap. Flyet var en Boeing 737-800, oplyser FAA.

Den amerikanske tv-station ABC viste optagelser af flyet, der skulle til Houston, da det foretog en nødlanding, hvorefter det blev trukket væk fra landingsbanen.

I en video sendt til ABC News af en passager om bord på flyet ses maskindækslet, da det bliver revet løs og rammer vingeflappen kort efter flyet var lettet.

Mange af de ombordværende begyndte at råbe til besætningen for at gøre opmærksom på uheldet.

Talsmænd for lufthavnen siger, at alle passagerer slap uskadte og fik pladser på et andet fly til Houstons William P. Hobby Lufthavn.

/ritzau/Reuters