Boeing indgår milliardforlig i sag om dobbelt flystyrt

Den amerikanske flyproducent Boeing har indgået et forlig i en sag om flyet af typen 737 Max, der var centrum i to flystyrt, som endte med at koste i alt 346 mennesker livet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Boeing er gået med til at betale 200 millioner dollar for at have misledt investorer om flyenes sikkerhed, efter at den første ulykke skete. Det svarer til 1,5 milliarder kroner.

Den amerikanske børsmyndighed, SEC, har i forbindelse med forliget sagt, at Boeing valgte at sætte økonomisk profit over passagerernes sikkerhed.

Det ene flystyrt skete i Indonesien i 2018, mens det andet fandt sted i Etiopien i begyndelsen af 2019.

En måned efter det første styrt udsendte Boeing en pressemeddelelse, som var blevet godkendt af den tidligere topchef Dennis Muilenburg.

I pressemeddelelsen blev det antydet, at pilotfejl og dårlig vedligeholdelse var medvirkende til ulykkerne.

Boeing stod ved flyenes sikkerhed og undlod at afsløre, at man kendte til et problem med et centralt styresystem, der udgjorde en reel trussel.

- I tider med krise og tragedie er det især vigtigt, at virksomheder og ledere giver sandfærdige oplysninger til markederne, begrunder SEC-formand Gary Gensler i afgørelsen.

- Boeing og den tidligere administrerende direktør Dennis Muilenburg fejlede den mest grundlæggende forpligtelse. De vildledte investorer ved at forsikre om sikkerheden af 737 Max, på trods af at de kendte til alvorlige sikkerhedsproblemer.

Muilenburg er gået med til at betale en million dollar i samme sag.

Flystyrtene har i forvejen kostet Boeing milliarder.

I januar sidste år indgik man et forlig med den amerikanske stat. Forliget indebar, at flyselskabet skulle betale et beløb svarende til 15 milliarder kroner.

/ritzau/AFP