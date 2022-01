Boeing noterer tab i fjerde kvartal

Boeing havde et tungt fjerde kvartal, som var tabsgivende, viser tal onsdag.

Den amerikanske flyproducent Boeing kom skuffende gennem årets sidste kvartal målt på omsætningen, mens underskuddet omvendt viste tegn på bedring.

I fjerde kvartal omsatte Boeing for 14,79 milliarder dollar (knap 98 milliarder kroner).

Det er et stykke lavere end de 16,67 milliarder dollar (110 milliarder kroner), som analytikerne ifølge nyhedstjenesten Bloomberg havde sat næsen op efter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der var samtidig tale om en nedgang på 3,3 procent i forhold til samme kvartal året forinden.

Ud over den langvarige coronanedlukning er det blandt andet problemer med flytypen 787, der har skabt turbulens for Boeing.

Selskabet måtte indstille leveringerne på grund af problemer med kvaliteten, skriver nyhedsbureauet AFP.

Omvendt har Boeing genoptaget leveringerne af 787 Max-flyene, som i 20 måneder måtte blive på landjorden efter to dødelige styrt for et par år siden.

Boeings direktør, David Calhoun, betegner 2021 som et "genopbygningsår" og peger på de fremskridt, der er sket med 787 Max.

Men også Boeings kommercielle flydivision landede lavere end ventet. Her var der dog tale om en fremgang på 0,5 procent sammenlignet med fjerde kvartal 2020.

De frie pengestrømme fra driften landede til gengæld markant bedre end ventet. Posten endte på positive 716 millioner dollar mod et ventet minusresultat på 429 millioner dollar og negative 4,01 milliarder dollar året forinden.

/ritzau/Reuters