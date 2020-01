Boeing opdager ny fejl i softwaren til ulykkesramt flytype

Flyproducenten Boeing finder fejl i softwaren til 737 MAX, som i næsten et år har været ramt af flyveforbud.

Den amerikanske flyproducent Boeing har opdaget et nyt problem med softwaren i den ulykkesramte flytype 737 MAX.

Det oplyser Boeing fredag.

Det nye problem vedrører den software, der skal sikre, at visse overvågningsskærme fungerer korrekt.

I en test blev en af skærmene ikke aktiveret, da softwaren blev tændt.

Den amerikanske myndighed for civil luftfart, Federal Aviation Administration (FAA), er orienteret om problemet.

Fly af typen 737 MAX har siden marts 2019 haft forbud mod at gå i luften efter to styrt, som dræbte i alt 346 personer.

Siden har Boeing arbejdet på at få løst det problem, som menes at have forårsaget de to ulykker, som skete med få måneders mellemrum i Indonesien og Etiopien.

Nu er der så fundet en ny fejl, som skal rettes, før Boeing kan gøre sig håb om, at FAA siger god for, at 737 MAX-flyene igen kan komme i luften.

/ritzau/Reuters