Boeing undersøges af USA's øverste luftfartsmyndighed

Den amerikanske luftfartsmyndighed FAA undersøger, om flyproducenten Boeing har gennemført de nødvendige flyinspektioner af dets fly i modellen 787 Dreamliner.

Tilmed undersøger FAA, om ansatte har forfalsket dokumenter i flyregisteret. Det siger FAA ifølge nyhedsbureauet AFP mandag aften dansk tid.

FAA påbegynder undersøgelsen som følge af, at Boeing oplyste luftfartsmyndigheden om, at producenten måske ikke havde gennemført de nødvendige flyinspektioner for at "sikre en sikker og funktionel tilførsel af strøm mellem flyets komponenter".

Samtidig pålægges Boeing, at det skal lave nye inspektioner af alle de 787-fly som stadig er under produktion samt lave en plan for inspektion af de 787-fly, som allerede er på vingerne.

/ritzau/