Boeing vil producere færre fly efter dødelige styrt

Flyproducenten Boeing vil skære ned på antallet af fly, der bliver produceret om måneden.

I april vil der blive fremstillet 42 737 MAX-fly, hvilket er ti færre end planlagt.

Nedjusteringen vil også påvirke Boeings planer for resten af foråret og sommeren. Det skriver Reuters.

Det sker som følge af to dødelige styrt på kort tid. Senest gik det tragisk til, da et fly styrtede i Etiopien i marts. Det kostede 157 mennesker livet.

Boeing oplyser, at begge flystyrt var forårsaget en fejl af aktiveringen af flyets såkaldte MCAS-funktion.

MCAS er et automatisk anti-stall-system, der skal forhindre, at flyet mister dets opdrift. Systemet er nyt, og det er blevet kritiseret, at piloterne ikke er blevet godt nok uddannet i det.

Boeing siger, at det har sammensat et træningsprogram for piloter, der skal flyve 737 MAX. Det bliver obligatorisk at tage en prøve.

Boeings administrerende direktør siger ifølge Reuters, at "vi har ansvaret for at eliminere risikoen, og vi ved, hvad der skal til."

Flyproducenten har desuden foretaget en systemopdatering, der "vil forhindre, at ulykker af denne karakter nogensinde vil ske igen".

Det vil også oprette et rådgivende panel for at gennemgå virksomhedens procedure for at designe og udvikle fly.

Ulykken i marts var det andet dødelige styrt med et 737 MAX 8-fly inden for et halvt år.

I slutningen af oktober styrtede et fly af denne type således i havet ud for Indonesien. Samtlige 189 mennesker om bord blev dræbt.

737 MAX er Boeings topsælgende fly. Det blev lanceret i 2017, og flyfabrikken har ordrer på flyet til en værdi af over 500 milliarder dollar (3325 milliarder kroner).

Men usikkerheden i branchen og blandt forbrugere kan komme til at koste Boeing meget dyrt.

Ulykken i Etiopien har betydet, at Boeings 737 MAX holdes på jorden over hele verden, indtil flyfabrikken kommer med en god forklaring på ulykken, og hvad man vil gøre ved det.

Flyselskaberne har dog lov til at flyve med Boeings fly fra lufthavn til lufthavn uden passagerer.

