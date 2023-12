Børn blev undervist i sharia. Nu skal muslimsk forening i Sverige betale statsstøtte tilbage

Den svenske forening Ibn Rushd Studieförbund er blevet tvunget til at betale knap 150.000 svenske kroner af sin statsstøtte tilbage.

Det sker, efter at Sveriges uddannelsesråd har dokumenteret, at den muslimske forening har undervist mindreårige i islam med udgangspunkt i sharia-lov. Det skriver tv-stationen TV4.

I en ny rapport dokumenterer det svenske uddannelsesråd, at Ibn Rushd har undervist børn helt ned til syv år i bogen “Tarbiyat al-aw’ladfial-Islam”, som på dansk betyder “Opdragelse af børn i islam”.

Det er ifølge Uddannelsesrådet, som uddeler penge til folkeoplysning, en bog, som hviler på sharia-lov med tekster, der argumenterer for, at homoseksualitet er en synd, at det er acceptabelt at udøve vold på mindreårige samt at mord, utroskab og tyveri skal straffes med lemlæstelse eller dødsstraf.

Ifølge rapporten er teksterne blevet brugt ved i alt 53 arrangementer, hvoraf nogle altså er blevet holdt for børn.

Men det er slut nu. De svenske myndigheder har nemlig tvunget foreningen til at aflyse 53 arrangementer med i alt 158 deltagere, og samtidig skal den betale 146.900 svenske kroner tilbage til staten, hvilket svarer til knap 100.000 danske kroner. Men det er kun en lille portion af den samlede statsstøtte. I 2022 modtog Ibn Rushd omtrent 29 millioner svenske kroner i støtte fra staten.

Foreningens svar på kritikken er, at formålet med at bruge bogen var at undervise deltagerne til arrangementerne i, hvilket syn forskellige retninger inden for islam har på børneopdragelse. Teksterne er skrevet af en shiamuslim, men foreningen fortæller TV4, at deltagerne hovedsageligt var sunnimuslimer.

Ibn Rushd påpeger over for TV4, at lederen af studiekredsene og deltagerne selv bestemmer, hvilke tekster der skal diskuteres og undervises i.

Rapporten kommer på et tidspunkt, hvor islamistisk radikalisering og terror debatteres på allerhøjeste niveau i Sverige. Og nogle steder har det fået helt konkrete konsekvenser.

Skoletilsynet i Sverige har nemlig trukket en tilladelse til den muslimske friskole, Cordobaskolen i Kista i det nordlige Sverige, tilbage, efter at efterretningstjenesten Säpo advarede om, at der i skolens ledelse var personer med forbindelse til voldelig islamistisk ekstremisme. Det skriver Jyllands-Posten.