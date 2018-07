Børn dømmes fortsat til døden i lande styret af sharia-lov

Iran er den helt store synder, når det kommer til at henrette personer for kriminelle handlinger, de har begået som børn. Sidste vestlige land, der stoppede den praksis, var USA i 2005

En håndfuld lande henretter fortsat personer for forbrydelser, som de har begået, før de fyldte 18 år. Det sker til trods for, at de lande har ratificeret internationale konventioner, som klokkeklart forbyder den praksis.

”For alle de lande gælder det, at de følger islamisk lov. Det er ikke alle muslimske lande, der bruger sharia-love frem for sekulære love, men for de få lande er det en måde at retfærdiggøre dødsstraf for forbrydelser begået af børn på,” forklarer professor Carolyn Hamilton, der er direktør for den britiske organisation Coram International, og en ledende global ekspert i børns rettigheder.

Hun fremhæver, at børn risikerer dødsstraf i lande som Iran, Irak, Sudan, Yemen og Saudi-Arabien.

”Nogle lande vil vente med henrettelsen, til barnet er fyldt 18 år, selvom de begik deres kriminelle gerning som børn, og landene synes, at det er acceptabelt at holde dem i fængsel, til de er gamle nok til at blive henrettet,” siger hun.

Det er et billede, som menneskerettighedsorganisationen Human Rigths Watch bekræfter.

”Vi ser henrettelser for gerninger begået af børn ned til 14 år, og de er ikke modne nok til at forstå konsekvenserne af deres handlinger. Iran er klart det værste eksempel, og landet har også i år henrettet personer, der begik kriminalitet, før de fyldte 18 år. Der er meget færre sager i de andre lande,” siger Jo Becker, der er direktør for at fremme børns rettigheder ved organisationens hovedkontor i New York.

Hun illustrerer problemet med en sag fra netop Iran, hvor en ung kvinde på 20 år blev henrettet.

”Men til historien hører, at hun blot var 13 år, da hun blev gift med en ældre mand. Hun var 17 år, da hun dræbte ham, og fik alligevel en dødsdom, som blev eksekveret, da hun var fyldt 20 år,” fortæller Jo Becker.

Ifølge Amnesty International står Iran for 93 af de 138 kendte eksempler siden 1990 på, at lande har henrettet personer for handlinger, de begik som børn. Det er også sket i lande, som siden er ophørt med den praksis, heriblandt Kina, Nigeria og ikke mindst USA, hvor landets højesteret i 2005 gjorde dødsstraf til mindreårige ulovligt.

”Det internationale samfund kan fordømme og sige, at det ikke er acceptabelt og udfordre den praksis. Det var det, der skete i USA, hvor det var højesteret, der satte en stopper for henrettelser. Men det er nok ikke realistisk i Iran,” erkender Jo Becker.

Carolyn Hamilton fra britiske Coram understreger, at mange muslimske lande dog har et sekulært retsvæsen eller muslimske domstole med en mere moderat fortolkning og ikke dødsstraf overhovedet.

”Problemet med de lande, som har dødsstraf, er, at de betragter børn som voksne, når de når puberteten og anses for modne i islamisk lov. For piger kan det være helt ned til ni år, med drenge er det mere omkring de 13 år. Det er svært at sige, om nogle så unge er blevet henrettet, for det er meget svært at få oplysninger. Landene er meget hemmelighedsfulde, og selv lokale ngo’er er bange for at tale om det,” siger Carolyn Hamilton.

Hun forudser, at det næste problem bliver børn under 18 år, der har været med i Islamisk Stat, og hun drager paralleller til børnesoldaterne under borgerkrigen i Sierra Leone, som man efterfølgende valgte ikke at retsforfølge, fordi de også blev set som ofre.