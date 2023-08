Fire elever er blevet reddet fra lift i 275 meters højde i Pakistan

Fire elever er blevet reddet efter at have siddet fast på en svævebane i en kabinelift, der dingler i næsten 300 meters højde over en dal i Pakistan.

Det oplyser en talsmand fra redningstjenesten i Pakistan og en lokal embedsmand ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Tidligere oplyste politibetjenten Muhammad Amjad ifølge BBC, at de første to elever, som blev reddet, er i stabil tilstand.

Tre andre elever og en lærer befinder sig fortsat i liften.

Ulykken fandt sted omkring klokken syv tirsdag morgen lokal tid i Battagram. Byen ligger cirka 200 kilometer nord for Pakistans hovedstad, Islamabad.

Liften bruges normalt til at krydse dalen og fragte folk til en skole i området.

Tirsdag gik et kabel i stykker midtvejs på turen, og det har udløst en redningsaktion.

Omkring klokken 12 dansk tid - klokken 15 lokal tid - viste billeder fra området, at en redningsaktion var i fuld gang.

Det vurderes, at kun helikoptere kan bruges til at redde personerne.

- Liften er fanget et sted, hvor det er stort set umuligt at hjælpe uden en helikopter, sagde Zulfiqar Khan fra en pakistansk redningstjeneste ifølge AFP.

Ifølge myndighederne er liften gået i stå i omkring 275 meters højde.

Tidligere på dagen sagde 20-årige Gulfaraz over telefon til den pakistanske tv-kanal Geo News, at eleverne er mellem ti og 15 år.

Han tilføjede, at en af dem var besvimet på grund af varme og af frygt.

- Vores situation er prekær. For guds skyld, hjælp os, lød det fra Gulfaraz ifølge Reuters.

Redningsmissionen har været kompliceret på grund af kraftig vind i området.

Derudover kan helikopternes rotorblade risikere at destabilisere liften yderligere. Det siger Shariq Riaz Khattak fra redningstjenesten til Reuters.

Ifølge Shariq Riaz Khattak er der tirsdag eftermiddag kun et kabel, som holder liften.

Reuters skriver, at redningsaktionen bliver vist på pakistansk tv.

På stedet har landsbyboere samlet sig for at følge med i udviklingen.

