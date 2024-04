To børn er stadig i livsfare efter skoleskyderi i Finland

To børn, som tirsdag blev skudt ved et skoleskyderi i Finland, er fortsat på hospitalet og behandles for skader, der beskrives som livstruende.

Det oplyser finsk politi torsdag til avisen Helsingin Sanomat.

- Ifølge oplysninger fra hospitalet har deres tilstand ikke ændret sig, siger efterforskningsleder Marko Särkkä til avisen.

- Som jeg forstår det, er deres liv i fare.

Skyderiet skete i Vantaa nær Helsinki.

Her gik en 12-årig dreng ind på en skole og skød tre jævnaldrende elever. Én døde samme dag.

Onsdag oplyste politiet, at den 12-årige havde sagt, at han var offer for mobning, og at det var motivet til angrebet.

- Den mistænkte sagde under en afhøring, at han var genstand for mobning, og den information er også blevet bekræftet i de indledende undersøgelser af politiet, skrev finsk politi ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Vantaa er Finlands fjerdestørste by med omkring 200.000 indbyggere.

/ritzau/