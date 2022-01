Børn og unge ned til 12 år får tilbudt tredje stik i USA

Børn og unge ned til 12 år kan nu rulle ærmerne op og få et tredje stik med en coronavaccine i USA.

Det har USA's lægemiddelstyrelse, FDA, besluttet mandag, skriver nyhedsbureauet AP.

Meldingen kommer, lige op til at børnene vender tilbage til undervisningen efter juleferien.

I forvejen var revaccination godkendt til alle over 16 år i USA. Til sammenligning skal man i Danmark være 18 år for at få tilbudt revaccination.

Fra mandag er de 12-15-årige også godkendt til et tredje stik, hvis der er gået fem måneder, siden de fik det første.

Før mandag anbefalede FDA, at der skulle gå mindst seks måneder, men det har styrelsen også rykket frem for at få flere vaccineret.

FDA's vaccinechef, Peter Marks, siger, at selv om alvorlig sygdom er ualmindelig hos yngre teenagere, vil revaccination hjælpe dem med at undgå denne risiko.

Samtidig vil det hjælpe til med at reducere spredningen med omikronvarianten eller andre varianter, siger han ifølge AP.

- Forhåbentlig vil dette ikke kun være en opfordring til folk om at få et boosterstik. Det vil også kunne få titusindvis af uvaccinerede amerikanere til at genoverveje deres valg. Det er aldrig for sent at blive vaccineret, siger Peter Marks.

I sidste uge besluttede USA's Center for Sygdomsbekæmpelse og Forebyggelse (CDC), at folk, der har fået tredje stik, ikke længere skal i isolation, hvis de er nærkontakt til en coronasmittet.

USA har ligesom en række andre lande oplevet en kraftig stigning i antallet af smittede, i takt med at vejret er blevet koldere hen over efteråret og vinteren.

Ifølge Johns Hopkins University var der i oktober omtrent tre millioner nye smittetilfælde om ugen. I december var der typisk mellem 3,3 og 5,2 millioner smittetilfælde om ugen. Landet har en befolkning på cirka 332 millioner mennesker.

/ritzau/