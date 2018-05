To børn ramt af skud i forstad til London

Et 13-årigt barn blev søndag ramt af skud fra et luftgevær, men er uden for livsfare, oplyser politiet.

To børn på 13 og 15 år blev søndag ramt af skud i en forstad til den britiske hovedstad London.

Skyderierne fandt sted med få minutters mellemrum to forskellige steder i forstaden Harrow, der ligger 15 kilometer nordvest fra centrum af London.

Begge ofre er blevet behandlet for hovedskader, men er uden for livsfare.

Det yngste offer er ramt af skud fra et luftgevær, oplyser politiet i London.

Politiet undersøger nu, om der er forbindelse mellem de to hændelser.

Der er endnu ikke foretaget anholdelser i sagen.

/ritzau/AFP