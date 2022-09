Børn tvangsfjernes fra "det jødiske Taleban" i Mexicos jungle

Det bobler i Østersøen. Siden natten til tirsdag er der sivet gas ud fra tre lækager på gasledningerne Nord Stream 1 og 2 ud for Bornholm, og det trækker her til morgen overskrifter i hele verden. Gaslækagerne var en bevidst handling, slog Mette Frederiksen fast på et pressemøde i går, men myndighederne ved endnu ikke, hvem der har udført sabotagen.



Et spørgsmål er altoverskyggende. Er det Rusland, der står bag?

Sprængningerne i Østersøen kunne godt ligne en russisk afledningsmanøvre, siger en militærforsker til Politiken, og hos BBC kan man læse, at Ukraine har anklaget Rusland for at være ansvarlige.



Og det er med stor sandsynlighed Rusland, der står bag, mener i hvert fald Kristeligt Dagblads udenrigskommentator Jens Worning. Aktionen er et varsel - og så viser det, hvor sårbar den kritiske infrastruktur i havbunden egentlig er, skriver han. Læs analysen her.

Gas bubbles from the Nord Stream 2 leak reaching surface of the Baltic Sea in the area shows disturbance of well over one kilometre diameter near Bornholm, Denmark, September 27, 2022. Danish Defence Command/Handout via REUTERS Foto: Danish Defence Command/Reuters/Ritzau Scanpix

Ny psykiatriplan mangler visioner

Morgensamling bliver i Danmark, hvor der i går blev vedtaget en ny psykiatriplan. Børn, unge og svært syge skal have bedre tilbud, lød det. Der blev lagt op til en 10-årsplan, men i stedet er der blevet vedtaget "et godt første skridt". Men man "kan ikke blive ved med at tage første skridt", lyder det i Kristeligt Dagblad, hvor eksperter kritiserer aftalen for at mangle visioner.



Også blå blok er utilfredse med den nye plan, som de "modvilligt" er gået med til. Det skyldes, at regeringen kun har forhandlet med sit eget parlamentariske grundlag, lyder det i en fælles udtalelse ifølge ritzau, hvori regeringen kritiseres for at være magtfuldkommen.

Børn fjernes fra jødisk sekt i Mexico

Morgensamling skal over Atlanten til Mexico, hvor en jødisk ultra-ortodoks gruppes hjem i junglen blev rømmet af de mexicanske myndigheder, og børn og teenagere blev fjernet fra deres varetægt, skriver BBC.



Beboerne tilhørte den jødiske gruppe Lev Tahor, der er blevet kaldt en "farlig sekt" af den israelske regering. Gruppen har fået øgenavnet “Det jødiske Taleban”, fordi de har strenge regler for kvinders beklædning helt ned til 3-års-alderen. Der var tale om 40-50 mennesker, der befandt sig ulovligt i junglen i Mexico. Mission har været undervejs i to år. To medlemmer blev arresteret og tiltalt for kidnapning og voldtægt, og ni blev i alt blev arresteret med forbindelse til sagen.

Musikere sætter det mentale helbred først

Hvis man har billetter til en koncert, hvor musikeren bøvler med sit mentale helbred, kan det godt være, den bliver aflyst. Det er nemlig blevet mere legitimt for musikere at sætte deres psykiske helbred først, skriver Politiken.



Sidst sangeren Tobias Rahim i forrige uge, hvor han ikke dukkede op til en prisuddeling, fordi han fik et angstanfald. Listen tæller også Hugo Helmig, Søren Huss og sangeringen Jada.



Og det er ikke kun i Danmark, at flere kunstnere bryder tabuet. Her har en række kunstnere også talt offentligt om mentalt helbred og aflyst shows for at passe på sig selv, skriver den britiske avis The Guardian.

Tobias Rahim spiller på Stjernescenen og har besøg af Andreas Odbjerg på "En stor mand" på Smukfest, Skanderborg, fredag den 5. august 2022. Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Skotsk kirke anklaget for at diskriminere

I Skotland kan en kirke få juridiske problemer efter den aflyste en gruppe feministers møde, skriver den skotske avis Scottish Daily Express. St Augustine United Church i Edingburgh aflyste mødet, efter de blev opmærksomme på gruppens syn på transrettigheder.

Gruppen ‘Sole Sisters’, der ser køn som en uforanderlig størrelse, skulle mødes for at tale om de negative konsekvenser af kønsneutralt sprog i sundhedssektoren. Kirken aflyste mødet, fordi gruppen repræsenterer holdninger, der ikke var i linje med kirken. Det er muligvis diskrimination - og kirken søger nu juridisk vejledning.

Religion gør hjertesund

Hvis du praktiserer en religion, er du måske mere hjertesund. Det var i hvert fald tilfældet for en gruppe afroamerikanske mænd i USA, viser et nyt studie ifølge CNN.



Studiet viser, at de religiøse deltagere har bedre blodtryk, kolesteroltal og andre tal, der viser et sundere hjerte end ikke-religiøse deltagere.



Det kan hænge sammen med, at folk, der praktiserer en religion muligvis ikke drikker eller ryger. Eller at deres religion er et tegn på disciplin, som også kommer til udtryk i deres livsstil, siger epidemiolog og frivillig hjerteekspert Mercedes R. Carnethon til CNN.

Guldsjakaler kan komme til Danmark

Dagens morgensamling slutter i grænselandet. Først kom mårhunden vadende over grænsen fra Tyskland, så fulgte ulven trop, og nu er sjakalerne måske på vej. Det skriver Jydske Vestkysten.

Normalt lever guldsjakaler, som er lidt mindre end ulve og teknisk set en ræv, i det sydlige Europa, Asien og Afrika. De er siden 2015 blevet spottet i Nordtyskland, og senest er et ulvepar med hvalpe observeret i Uelzen, kun 133 kilometer fra Danmark.



I vores del af verden er guldsjakalen den nye dreng i rovdyrklassen, men da den er fleksibel og altædende, kan den godt passe ind. Det betyder dog også, at den ikke har nogle naturlige fjender.