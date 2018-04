Børsdebut værdisætter Spotify til 177 milliarder kroner

Verdens største streamingtjeneste for musik er tirsdag debuteret på børsen i New York.

Verdens største musikstreamingtjeneste, svenske Spotify, har tirsdag fået amerikansk børsdebut med en åbningspris på 165,90 dollar per aktie.

Det er 26 procent højere, end hvad New York Stock Exchange, som børsen i New York hedder, mandag havde sat aktiens referencepris til at være.

Åbningsprisen værdisætter selskabet til 29,5 milliarder dollar, svarende til 177 milliarder kroner.

Børsnoteringen har været ventet de seneste måneder. I februar oplyste Spotify, at streamingselskabet går efter en milliard dollar fra noteringen.

Det er tale om en direkte børsnotering af selskabet, hvor der kun bliver solgt eksisterende aktier i selskabet.

Åbningsprisen var altså bestemt ud fra de eksisterende aktionærers udbud og efterspørgslen på disse.

Det står i kontrast til den normale praksis, hvor en mængde aktier udbydes til en pris, som det menes, markedet vil acceptere, skriver Bloomberg News.

Spotify kom på markedet i 2008 med sin streamingtjeneste for musik. Selskabet konkurrerer med tech-kæmper som Apple og Amazon, der også har musiktjenester.

På månedsbasis har Spotify 159 millioner brugere samt 71 millioner betalende abonnementer.

Spotify hentede for to år siden omkring 500 millioner dollar i ny kapital. Her blev selskabet værdisat til 8,5 milliarder dollar, hvilket svarede til omkring 52 milliarder kroner.

/ritzau/Reuters