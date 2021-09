Bog: Trump blev frataget adgang til atomknap

Præsidenten er skør, og der er ingen, der aner, hvad han kan finde på.

Det blev den amerikanske forsvarschef, Mark Miley, og Demokraternes flertalsleder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, tilsyneladende enige om i en telefonsamtale i begyndelsen af januar, da Donald Trump stadig var præsident i USA.

Og det var angiveligt årsagen til, at den daværende præsident i al hemmelighed blev frataget muligheden for at beordre atomangreb eller indlede militæraktioner i sine sidste kaotiske dage i Det Hvide Hus.

Det skriver den kendte journalist Bob Woodward og hans kollega Robert Costa i deres kommende bog "Peril" - på dansk "Fare" - ifølge det amerikanske medie CNN.

Artiklen fortsætter under annoncen

De to erfarne journalister fra The Washington Post afslører i bogen nye detaljer omkring Trumps nyttesløse forsøg på at omstøde resultatet af præsidentvalget i 2020.

I den forbindelse beskriver de, hvordan forsvarschef Mark Milley altså uden at informere Donald Trump skulle have taget det uhørte skridt at beordre andre topgeneraler til at rådføre sig med ham først, inden de handlede på nogen væsentlige ordrer fra præsidenten.

Milleys ordre skulle være givet i kølvandet på stormløbet mod Kongressen 6. januar, hvor hundredvis af Trump-tilhængere trængte ind i bygningen.

Efter stormløbet, hvor fem mennesker mistede livet, ville Nancy Pelosi tale med den amerikanske forsvarschef om muligheden for at forhindre præsident Donald Trump i at starte en atomkrig.

- Det er ikke til at sige, hvad han (Trump, red.) kan finde på. Du ved, at han er skør. Han har været skør i lang tid, sagde Pelosi til Mark Milley i et telefonopkald 8. januar.

- Jeg er enig med dig i det hele, skulle forsvarschefen have svaret ifølge en udskrift af opkaldet, der bliver bragt i bogen.

Ifølge de to journalister skulle Milley under opkaldet også have forsikret Pelosi om, at han allerede havde taget flere forholdsregler for at forhindre Trump i at starte en konflikt, selv om der ikke er nogen beviser for, at ekspræsidenten på noget tidspunkt planlagde dette.

- Jeg kan med 110 procents sikkerhed garantere, at militæret - uanset om vi taler om atomvåben eller et angreb i et andet land - ikke kommer til at gøre noget ulovligt eller skørt, sagde forsvarschefen til Pelosi.

I bogen beskriver Bob Woodward og Robert Costa også, hvordan Mark Milley i dagene efter stormløbet på Kongressen to gange skulle have ringet til sin kinesiske kollega, general Li Zuocheng, for at forsikre ham om, at Kina ikke skulle frygte et angreb fra USA i Trumps sidste dage som præsident.

- Vi er 100 procent stabile. Alt er fint. Men demokrati kan være en rodet affære nogle gange, sagde Milley til den kinesiske general.

I "Peril" afsløres det også, hvordan Trump forsøgte at presse vicepræsident Mike Pence til at blokere godkendelsen af Joe Biden som præsident.

Ifølge The Hill kalder Donald Trump historierne i den kommende bog for "fake news".

Han tilføjer, at Mark Milley bør sigtes for landsforræderi, hvis det er rigtigt, at han har talt med kineserne "bag præsidentens ryg".

/ritzau/dpa