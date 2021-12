Bog: Trump testede positiv for corona tre dage før Biden-debat

Daværende præsident Donald Trump blev testet positiv for coronavirus, tre dage før han skulle møde demokraten Joe Biden i en tv-debat den 29. september 2020.

Det hævder Trumps tidligere stabschef Mark Meadows i sin kommende bog, "The Chief's Chief".

Det skriver The Guardian, der har fået en kopi af erindringsbogen inden udgivelsen.

Selv om en anden test umiddelbart efter viste negativ, så blev Trump inden for den næste uge så syg, at han måtte akutindlægges med covid-19.

Ifølge Mark Meadows testede Trump altså positiv for det smitsomme virus tre dage før debatten, som han alligevel valgte at deltage i. Trump udviste milde symptomer på det, der blev anset for at være en forkølelse, fortæller Meadows i bogen.

Ifølge den tidligere stabschef kom resultatet af coronatesten, idet Trump var ved at forlade Det Hvide Hus for at tage til et vælgermøde i delstaten Pennsylvania den 26. september 2020.

Tidligere samme dag havde der været over 150 gæster - mange uden mundbind - til stede i Rosenhaven i Det Hvide Hus til en ceremoni, hvor Trump havde præsenteret dommer Amy Coney Barrett som sin kandidat til USA's højesteret.

Senere blev ceremonien kategoriseret som en superspreder-begivenhed, hvor mange mennesker blev smittet med coronavirus.

- Sørg for, at præsidenten ikke tager afsted, skulle den daværende læge i Det Hvide Hus ifølge Mark Meadows have sagt, da det første prøveresultat kom.

Lægen fik dog at vide, at det var for sent.

Da Meadows informerede Trump om det positive resultat om bord på "Air Force One", skulle præsidenten have svaret:

- Åh pis, du laver for helvede sjov med mig, håber jeg.

Kort tid efter kom en anden - og ifølge Meadows mere præcis - test tilbage med et negativt resultat.

Dette anså Trump som et grønt lys til at fortsætte sit program, herunder dagens vælgermøde og tv-debatten med Biden tre dage senere.

Ifølge arrangørerne af debatten ankom kandidaterne for sent til at blive testet, men de bekræftede, at de havde foretaget deres egne test. Trumps stab informerede dog ikke debatarrangørerne eller Biden om den positive test.

I en erklæring onsdag udtaler Donald Trump, at hændelsen aldrig fandt sted.

- Historien om, at jeg skulle have haft covid-19 forud for eller under den første debat, er falske nyheder, udtaler han.

Mindre end en uge efter vælgermødet i Pennsylvania var Trump indlagt på hospitalet med covid-19.

/ritzau/AFP