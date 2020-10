Bolivia forsøger med nyt præsidentvalg efter sidste års kaos

Det er et år siden, at Bolivia senest afholdt præsidentvalg. Det endte kaotisk med eksil og fratræden.

Bolivianerne går søndag til stemmeurnerne under landets længe ventede præsidentvalg.

Valget er en genoptagelse af et kaotisk valg i oktober 2019, der førte til, at den daværende venstreorienterede præsident, Evo Morales, måtte træde af og søge eksil i Argentina.

Morales har ønsket at stille op som kandidat igen, men han er blevet nægtet det. Først af landets valgkommission og senere af en domstol.

Morales parti, MAS (Bevægelsen for Socialisme), stiller dog fortsat op med spidskandidaten Luis Arce. Han er blandt favoritterne til at vinde i meningsmålingerne.

Morales sagde i slutningen af september, at han vil vende tilbage til Bolivia "dagen efter", hvis Arce vinder valget, skriver BBC.

Den anden favorit i meningsmålingerne er den tidligere præsident og Morales modkandidat ved valget i 2019, Carlos Mesa.

Hvis det ikke lykkes nogen af kandidaterne at opnå mere end 50 procent af stemmerne eller 40 procent med en føring på ti procentpoint til den nærmeste modstander, bliver der afholdt endnu et valg mellem de to bedste kandidater den 29. november, skriver BBC.

Den siddende, midlertidige præsident i Bolivia, Jeanine Áñez, trak sig fra valget i september. Hun meddelte ellers i begyndelsen af året, at hun ville stille op.

Hun forklarede sin beslutning med, at hun frygtede, at de demokratiske stemmer vil fordele sig ud på mange forskellige kandidater, og at det kan føre til, at MAS vinder valget.

Jeanine Áñez blev i november sidste år midlertidigt udpeget som præsident i Bolivia, da Morales trak sig fra posten.

Morales fratræden skete på opfordring fra militæret efter beskyldninger om valgsvindel.

Oprindeligt skulle et nyt præsidentvalg i Bolivia have fundet sted i maj, men det blev som følge af coronapandemien udskudt til først 6. september og derefter 18. oktober.

Bolivia har været hårdt ramt af corona, hvilket også har påvirket regeringen. Jeanine Áñez og næsten en tredjedel af hendes regering blev testet positive for covid-19 i juli.

Ud over præsidenten skal bolivianerne også vælge en vicepræsident og 166 medlemmer til kongressen.

/ritzau/