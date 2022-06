Bolivia idømmer ekspræsident Áñez ti års fængsel for kup

En boliviansk domstol har natten til lørdag dansk tid fundet tidligere præsident Jeanine Áñez skyldig i at have orkestreret et kup, der sikrede hende magten under en politisk krise i 2019.

54-årige Jeanine Áñez er blevet idømt ti års fængsel.

Også en tidligere militærchef og en tidligere politidirektør er fundet skyldige.

Den tidligere præsident er dømt for at have truffet "beslutninger i strid med forfatningen" og for "pligtforsømmelse".

Anklagemyndigheden har argumenteret for, at den konservative Añez, der på daværende tidspunkt var senator, efter Bolivias præsidentvalg i efteråret 2019 overtrådte normer, som er til for at garantere den forfatningsmæssige og demokratiske orden i landet.

Jeanine Áñez' forsvarsadvokater siger, at de vil anke dommen til internationale instanser for at søge retfærdighed.

Samtidig planlægger dele af oppositionen i Bolivia at demonstrere mod kendelsen.

I Bolivia har der været stærk uenighed om, hvorvidt der var tale om et kup, da daværende præsident Evo Morales i 2019 trådte tilbage, og Jeanine Áñez midlertidigt overtog præsidentposten.

Morales trådte tilbage i kølvandet på masseprotester over det omstridte præsidentvalg, hvor han i strid med Bolivias forfatning forsøgte at blive genvalgt til en fjerde embedsperiode i træk.

Jeanine Áñez fastholder, at hun er uskyldig.

Den omstridte sag har vakt bekymring over den juridiske proces i Bolivia.

- Vi er bekymrede over, hvordan denne sag er blevet ført. Og vi opfordrer højerestående domstole til at undersøge, hvordan sagen er blevet ført, udtalte César Muñoz, som er seniorforsker ved Human Rights Watch, kort før domsafsigelsen.

Tilhængere af Jeanine Áñez mener, at retssagen er illegitim og politisk motiveret.

Under sagen har Áñez forklaret, at hun overtog embedet fra Morales for at forsøge at berolige en anspændt nation og hjælpe med at skabe de bedst mulige forudsætninger for valget i oktober 2020.

- Jeg løftede ikke en finger for at blive præsident, men jeg gjorde, hvad jeg var nødt til. Jeg påtog mig embedet af forpligtelse og i henhold til, hvad der står i forfatningen, sagde Áñez i sine afsluttende bemærkninger til dommeren.

Hendes konservative overgangsregering regerede frem til valget i efteråret 2020, hvor Morales' socialistparti, MAS, vandt igen, og hans partifælle Luis Arce blev indsat som præsident.

