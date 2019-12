Bolivia udsender arrestordre på ekspræsident Morales

Evo Morales, der ledte Bolivia i 14 år, har fået asyl i nabolandet Argentina.

Bolivias statsanklager har udsendt en arrestordre på landets tidligere venstreorienterede præsident Evo Morales.

Den midlertidige regering i landet har anklaget ham for at anstifte til oprør og for terrorisme.

60-årige Morales opholder sig i dag i Argentina. Her har han fået asyl ligesom flere tidligere medlemmer af hans regering.

Morales hævder, at han vandt en fjerde embedsperiode ved valget den 20. oktober. Men beskyldninger om snyd udløste uger med voldelige protester, og til sidst måtte han trække sig efter næsten 14 år ved magten.

/ritzau/AFP