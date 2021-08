Boliviansk ekspræsident er stabil efter selvmordsforsøg

Bolivias tidligere præsident Jeanine Áñez er natten til mandag dansk tid i "stabil tilstand", efter at hun forsøgte at tage sit eget liv i fængslet.

Anklagemyndigheden har for nylig rejst tiltale mod ekspræsidenten for folkedrab - en tiltale, der er baseret på dødsfald, der fandt sted under store demonstrationer i Bolivia i 2019, hvor Áñez blev valgt som præsident.

Den 54-årige ekspræsident forsøgte at tage sit eget liv på grund af en alvorlig depression, der er forårsaget af hendes lange fængsling, oplyser hendes datter, Carolina Ribera Áñez.

Men Áñez' tilstand er altså nu stabil, fortæller fængselsdirektør Juan Carlos Limpias.

- I øjeblikket er hun sammen med sin familie i fængslet. Familien bliver en vigtig faktor i forhold til at forbedre hendes mentale tilstand, siger han.

Det var lørdag, at ekspræsidenten forsøgte at tage livet af sig selv, men det står ikke umiddelbart klart, hvordan hun har forsøgt at gøre det.

Hun og fem andre medlemmer af hendes regering blev anholdt 12. marts og sigtet for terrorisme og for at opildne til oprør. Lige siden har de siddet i fængsel lige siden.

Men siden da har anklagemyndigheden udarbejdet et anklageskrift, og her er Áñez ud ud over terrorisme og opildnen til oprør sigtet for folkemord.

Det drejer sig om to hændelser under de store demonstrationer, der foregik i landet i 2019, og hvor i alt 22 personer mistede livet.

Áñez kom til magten i 2019, efter at daværende præsident, Evo Morales, måtte flygte fra Bolivia. Morales var netop blevet valgt til en fjerde - og dermed forfatningsstridig - periode som præsident.

Da Morales flygtede, blev Áñez indsat som midlertidig præsident, men denne manøvre blev dog hurtigt afvist af hendes politiske modstandere, der kaldte det et kup.

Under Áñez blev der holdt et fredeligt og gennemsigtig valg i oktober 2020, hvor hun endte med at lide et jordskredsnederlag til Luis Arce, som lovede den bolivianske befolkning, at der ville blive ført en sag mod hende.

/ritzau/AFP