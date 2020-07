Bolivias præsident er smittet med coronavirus

Som den anden statsleder fra Sydamerika er Bolivias præsident, Jeanine Añez, testet positiv for coronavirus.

Bolivias midlertidige præsident, Jeanine Añez, er testet positiv for coronavirus. Det oplyser hun torsdag på Twitter.

Añez tilføjer, at hun har det godt og vil fortsætte sit arbejde, mens hun er i karantæne.

- Sammen vil vi klare os gennem det her, skriver den 53-årige præsident.

For en uge siden oplyste Bolivias sundhedsminister, Maria Eidy Roca, at hun også var smittet med coronavirus.

Bolivia har registreret over 42.000 tilfælde af coronasmitte og 1500 dødsfald blandt landets befolkning på 11,5 millioner.

Jeanine Añez blev i november sidste år midlertidigt udpeget som præsident i Bolivia, efter at landets venstreorienterede præsident siden 2006, Evo Morales, trak sig fra posten.

Det skete på opfordring fra militæret efter beskyldninger om valgsvindel, da Morales i oktober var blevet valgt til en ny periode.

Oprindeligt skulle et nyt præsidentvalg i Bolivia have fundet sted i maj, men det er som følge af viruspandemien udskudt til den 6. september. Den konservative Jeanine Añez har meddelt, at hun stiller op.

Jeanine Añez er den anden statsleder fra et sydamerikansk land, som er blevet smittet.

Tidligere denne uge kom det frem, at Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, også var blevet testet positiv.

Brasilien er med næsten 68.000 dødsfald kun overgået af USA, der har registreret godt 133.000 dødsfald ifølge en løbende opgørelse fra Johns Hopkins University.

/ritzau/Reuters