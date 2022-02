Bolsonaro afviser i strid med regering at fordømme Putin

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, afviser søndag at fordømme den russiske præsident Vladimir Putins invasion af Ukraine.

Han siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Brasilien vil forholde sig neutralt til konflikten i Ukraine.

Udmeldingen kommer, på trods af at den brasilianske regering fordømmer invasionen.

Brasiliens FN-ambassadør, Maria Azevedo, stemte fredag for et udkast til en sikkerhedsresolution i FN's Sikkerhedsråd, der ville have fordømt Ruslands ageren over for Ukraine.

Resolutionen blev ikke vedtaget, fordi Ruslands FN-ambassadør, Vasilij Nebenzja, stemte imod den.

Og det passer tilsyneladende den brasilianske præsident fint.

- Vi kommer ikke til at vælge side. Vi bliver ved med at forholde os neutralt og hjælpe så godt, som vi kan, siger Bolsonaro søndag på et pressemøde.

Han afviser samtidig at sanktionere Rusland, fordi brasilianske landmænd er afhængige af gødning, som bliver købt af Rusland.

Præsidenten siger samtidig, at han har tillid til, at de russiske styrker ikke kommer til at stå bag store blodudgydelser i Ukraine.

- En statschef som Ruslands ønsker ikke at deltage i nogen massakre nogen som helst steder, siger han.

Mindst 352 civile ukrainere, herunder 14 børn, er blevet dræbt, og 1684 mennesker er blevet såret, oplyser Ukraines sundhedsministerium ifølge Reuters.

Bolsonaro kommer desuden med en kritik af den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij.

- Det ukrainske folk har lagt deres håb i hænderne på en komiker, siger han.

Inden Zelenskij blev valgt som Ukraines præsident, gjorde han blandt andet karriere som skuespiller og komiker.

Volodimir Zelenskij har udsendt flere videoer, hvor han taler til det ukrainske folk og resten af verden fra gaderne i Ukraines hovedstad, Kiev. Han er blevet tilbudt at blive evakueret flere gange, men har afvist hver gang.

