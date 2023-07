Bolsonaro afviser rolle i plan om om at omstyrte Lula

Den tidligere brasilianske præsident Jair Bolsonaro afviste onsdag under en politiafhøring at have været del af en plan om at forhindre Luiz Inácio Lula da Silva i at indtage landets højeste embede efter ham.

Efter et tre timer langt forhør med det føderale politi i hovedstaden Brasília fortalte Bolsonaro den fremmødte presse, at "der var ingen plan" om at være til gene for Lula, der vandt valget i 2022.

En af Bolsonaros tidligere allierede, senator Marcos do Val, fortalte ellers i februar, at han under et møde med ekspræsidenten var blevet præsenteret for en plan om at forhindre Lula i at indtage præsidentembedet.

Den angivelige plan drejede sig om at få præsidenten for Brasiliens øverste valgmyndighed, Alexandre de Moraes, til at sige noget kompromitterende, optage det og udgive det.

Bolsonaros støtter anklager netop Alexandre de Moraes for at have blandet sig i valget til fordel for Lula.

Marcos do Val forklarede til at starte med, at det var Bolsonaro, der havde fremlagt planen. Det blev senere ændret til, at Bolsonaro blot stiltiende lyttede til, mens planen blev fremlagt.

For to uger siden blev Bolsonaro af selvsamme valgmyndighed udelukket fra at indtage et politisk embede de næste otte år på grund af en række ubegrundede angreb, han har rettet mod Brasiliens valgsystem.

Onsdag sagde Bolsonaro yderligere, at "ingen plan blev diskuteret på det møde, som varede omkring 20 minutter".

Det er fjerde gang i år, at Bolsonaro er blevet påkrævet af komme med vidneudsang til politiet, der efterforsker en række angivelige lovbrud.

Det drejer sig blandt andet om et angiveligt falsk covid-19-vaccinecertifikat og diamantjuveler smuglet ind i Brasilien fra Saudi-Arabien.

/ritzau/AFP