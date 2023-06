Bolsonaro dropper sin retssag til fordel for vælgermøde

Mens en retssag om den tidligere brasilianske præsident Jair Bolsonaro torsdag lokal tid var undervejs, brugte hovedpersonen dagen på at tordne mod anklagerne under et møde med sine vælgere i byen Porto Alegre.

Bolsonaro står anklaget for at have misbrugt sin bemyndigelse, da han, i forbindelse med at han tabte valget til Luiz Inacio Lula da Silva - også kendt som Lula, tilkaldte landets ambassadører for uden beviser at så tvivl om valgsystemet.

På vælgermødet beklagede Bolsonaro, der havde valgt ikke at møde op til dagens restmøde, sig over, at han bliver uretfærdigt behandlet sammenlignet med Lula.

Samtidig beskrev han den "utrolige" sag mod ham som et politisk motiveret attentat. Det er der ingen beviser for.

Taber Bolsonaro sagen, der behandles ved den øverste brasilianske valgmyndighed, risikerer han at blive udelukket fra at stille op til et politisk embede indtil 2030.

Efter de indledende procedurer blev torsdagens retsmøde udsat til tirsdag. Der ventes at falde dom næste torsdag.

I sin åbningstale fortalte Bolsonaros advokat, Tarcisio Vieira, at hvis ekspræsidenten talte over sig under sit møde med ambassadørerne, burde han blive tildelt en bødestraf i stedet for at blive udelukket fra at stille op i politik.

Yderligere siger lød det fra Vieira, at sagen mod Bolsonaro er dømt til at slå fejl.

Bolsonaro efterforskes desuden for en række andre sager om, at han angiveligt har blandet sig i politiefterforskninger, misinformation og lækage af fortrolig information.

Desuden efterforskes han for angiveligt at have importeret saudiarabiske diamantsmykker til en værdi af omkring 3,2 millioner dollar - godt 22 millioner kroner.

/ritzau/Reuters