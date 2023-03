Bolsonaro er tilbage i Brasilien efter tre måneder i USA

Den tidligere præsident i Brasilien Jair Bolsonaro er vendt tilbage til sit land efter at have opholdt sig i USA de seneste tre måneder.

Han er landet i hovedstaden Brasilia med et rutefly fra den amerikanske delstat Florida. Her har han opholdt sig i byen Orlando.

Det skriver BBC.

Efter sin hjemkomst risikerer han et retligt efterspil for de optøjer, som hans tilhængere stod bag, efter han tabte valget i Brasilien i oktober til den tidligere socialistiske præsident Luiz Inacio Lula da Silva.

Kort inden overleveringen af nøglerne til præsidentboligen til Lula 1. januar rejste Bolsonaro til Florida. Det er første gang, at Bolsonaro er tilbage i Brasilien siden regeringsskiftet.

Fra lufthavnen vil han køre til hovedkvarteret for sit konservative Liberale Parti (LP). Et mindre parti, der voksede sig til et af de største, mens Bolsonaro var præsident. Det skriver AFP.

Mens den højreorienterede ekspræsident har været væk, er det langtfra gået stille for sig i hjemlandet.

En stor folkebevægelse mener ikke, at Lula var den retmæssige vinder af valget. Bolsonaro har også kritiseret sit lands valgsystems pålidelighed.

Utilfredsheden resulterede i, at vrede bolsonaristas, som Bolsonaros tilhængere kalder sig, stormede Kongressen 8. januar.

Bolsonaro fortalte avisen The Wall Street Journal i midten af februar, at han agtede at vende tilbage til Brasilien for at lede oppositionen mod Lula.

Han sagde også, at han vil forsvare sig mod anklager om, at han skulle have opfordret til de voldelige demonstrationer.

Hans politiske forbillede er USA's tidligere præsident Donald Trump. Under sit ophold i USA gennem de seneste måneder har Bolsonaro sagt, at hans mission i Brasilien "endnu ikke er ovre".

Han var som præsident berygtet for, at han i stor skala tillod skovrydning i Amazonas. Men også at han kaldte coronapandemien for en bagatel, mens mange brasilianere døde af sygdommen.

